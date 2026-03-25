Primer duelo confirmado: Patria y CDC irán a balotaje por la Gobernación de Tarija

Adrián Oliva de Unidad por la Patria y María René Soruco de Camino Democrático para el Cambio (CDC) son los primeros candidatos confirmados para la segunda vuelta electoral de gobernadores, según el cómputo oficial.

Tarija fue el primer departamento en llegar al 100% de actas computadas, en el cual Patria lideró con 35,75%, mientras CDC alcanzó 28,41% y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) obtuvo 12,09%.

De acuerdo con la normativa electoral, un candidato gana en primera vuelta si obtiene más del 50% de los votos válidos o si logra al menos el 40% con una diferencia mínima de 10 puntos sobre el segundo. Con ello, la segunda vuelta en Tarija será entre Patria y CDC.

Mientras continúa el cómputo, Potosí y Pando son hasta el momento los únicos departamentos que podrían evitar la segunda vuelta si los resultados se mantienen hasta el cierre.