TSE confirma segunda vuelta para gobernador de Chuquisaca

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó la realización de una segunda vuelta para la elección del gobernador del departamento de Chuquisaca, tras la conclusión del cómputo oficial.

De acuerdo con los resultados del Sistema de Consolidación Oficial de Resultados, los candidatos Luis Ayllón, de la Alianza Gente Nueva (AGN), y Franz García, de Patria Unidos, disputarán el balotaje para definir a la próxima autoridad departamental, el próximo domingo 19 de abril.

Según los datos oficiales, Ayllón obtuvo 87.732 votos (34,69%), mientras que García alcanzó 85.997 (34,00%).

Ninguno de los candidatos logró superar el 50% de los votos válidos ni alcanzó el 40% con una ventaja mínima de 10 puntos porcentuales sobre el segundo, condiciones necesarias para ganar en primera vuelta, según la normativa vigente.

En ese contexto, y de cara al balotaje, el candidato de Patria Unidos anunció una alianza con Dorfio Mansilla, de la agrupación Por Siempre Chuquisaca, quien ocupó el cuarto lugar en la votación del pasado domingo.