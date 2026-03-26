Choferes acuden al diálogo convocado por el gobierno y mantienen el pedido de renuncia de autoridades

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Publicado el 26/03/2026 a las 10h45
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Transportistas sindicalizados confirmaron que asistirán a la reunión convocada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, prevista para las 11:00 de este jueves, en el segundo día de paro.

El ejecutivo del Sindicato de Choferes Andino, Reynaldo Luna, informó que delegaciones de La Paz y El Alto se dirigen al encuentro convocado por el Gobierno.

Asimismo, sostuvo que sus demandas se mantienen: la renuncia del ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, y del presidente de YPFB, Yussef Akly. Además, exigen que se garantice y demuestre la calidad de la gasolina.

Por su parte, el dirigente de los choferes del departamento de La Paz, Edson Valdez confirmó que el sector participará, y que acuden con la esperanza de que el Gobierno de una solución definitiva al problema de la mala calidad del combustible.

Confirmó que al menos 150 dirigentes participarán de la reunión, y que están "plenamente de acuerdo" con las autoridades convocadas para el encuentro que se realizará en el auditorio del Palacio de Comunicaciones.

"Van a participar todos los dirigentes a nivel departamental, interprovincial, urbanos e Inter ciudad. Entonces, va a ser importante esta reunión", afirmó el dirigente.

Anteriormente, Oviedo señaló que se conformó una comisión de alto nivel para instalar el diálogo con los transportistas, quienes este jueves cumplen su segundo día de bloqueo en calles y avenidas de La Paz y El Alto.

La comisión está integrada por el propio ministro de Gobierno, junto al titular de Economía, José Gabriel Espinoza; el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora; y el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, cuya renuncia es una de las principales exigencias del sector.

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