Cómputo al 100%: Revilla y Yahuasi van a segunda vuelta por la gobernación en La Paz

País
URGENTEBO
Publicado el 26/03/2026 a las 14h27
ESCUCHA LA NOTICIA

El cómputo oficial en La Paz ha llegado al 100% casi al mediodía de este jueves. Como se lo había previsto, René Yahuasi será el rival de Luis Revilla en la segunda vuelta de las subnacionales, prevista para el 19 de abril.

Luis Revilla, del partido Patria Sol llegó al 20.02%. Los votos cuantificados en total son 277.419 y su oponente, René Yahuasi, alcanzó al 9.18% de los votos, haciendo en total 127.217 votos.

El oponente que estuvo cerca de ser el rival de Revilla es Félix Patzi, del Movimiento Tercer Sistema (MTS), quien logró el 8.78%. Antonio Riveros, de Innovación Humana, también se perfilaba como el oponente de Revilla, y alcanzó el 8.72%.

Otro de los candidatos que también se disputaba el segundo lugar es el periodista Andrés Gómez, de Venceremos, quien llegó al 8.01%.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Hay 2 gobernadores electos, 6 balotajes seguros y uno posible
2
YPFB reporta que el SREC estima pagar Bs 4,15 millones hasta el cierre de este jueves
3
Irán rechaza el plan de alto el fuego de Estados Unidos y presenta el suyo
4
Choferes acuden al diálogo convocado por el gobierno y mantienen el pedido de renuncia de autoridades
5
Guía completa: Bolivia vs Surinam por el repechaje al Mundial 2026

Lo más compartido

1
Irán rechaza el plan de alto el fuego de Estados Unidos y presenta el suyo
2
Choferes acuden al diálogo convocado por el gobierno y mantienen el pedido de renuncia de autoridades
3
Accidente de avión colombiano deja 70 muertos al concluir las tareas de rescate
4
Piden a Cataluña investigar una red de pederastia que mandaba abusadores de Barcelona a Bolivia
5
Guía completa: Bolivia vs Surinam por el repechaje al Mundial 2026

Más en País

26/03/2026
TED de Santa Cruz repetirá votación en 21 mesas de San Ignacio de Velasco
Les mandaron papeletas de sufragio que correspondían a otra provincia. Anuncian proceso contra los responsables.
Ver más
26/03/2026
Hay 2 gobernadores electos, 6 balotajes seguros y uno posible
Cerca de la medianoche del miércoles, los resultados del cómputo final estaban aún incompletos en varios departamentos. Sólo en Cochabamba no había seguridad...
Ver más
Luego de permanecer por más de 15 años en el antiguo edificio del Parlamento, el busto del expresidente Evo Morales fue retirado de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en cumplimiento de una...
Ver más
26/03/2026
"Nunca más culto a ningún caudillo": retiran busto de Evo Morales de la Asamblea
Autoridades del Gobierno y la dirigencia del transporte de La Paz se reunirán a las 11:00 de este jueves en el Palacio de Comunicaciones para conversar sobre el tema del combustible desestabilizado.
Ver más
26/03/2026
Gobierno y chóferes instalan diálogo en el Palacio de Comunicaciones de La Paz
Transportistas sindicalizados confirmaron que asistirán a la reunión convocada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, prevista para las 11:00 de este jueves, en el segundo día de paro.
Ver más
26/03/2026
Choferes acuden al diálogo convocado por el gobierno y mantienen el pedido de renuncia de autoridades
Las ciudades capitales de Sucre, Oruro, Potosí,Tarija, Trinidad y Cobija ya alcanzaron el 100% de actas computadas para la Alcaldía, mientras que en ciudades como Santa Cruz, La Paz, El Alto y...
Ver más
26/03/2026
Cómputo oficial confirma alcaldes electos en seis ciudades capitales
En Portada
26/03/2026 Economía
Choferes paceños levanta su paro tras firmar acuerdo con el Gobierno
El control de la calidad de la gasolina y el reembolso inmediato de los gastos resultantes del uso de combustible “desestabilizado” son parte de los puntos del...
vista
26/03/2026 Fútbol
Guía completa: Bolivia vs Surinam por el repechaje al Mundial 2026
La selección de Bolivia enfrenta este jueves 26 a Surinam en la semifinal del repechaje intercontinental rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El partido se...
vista
26/03/2026 País
Gobierno y chóferes instalan diálogo en el Palacio de Comunicaciones de La Paz
Autoridades del Gobierno y la dirigencia del transporte de La Paz se reunirán a las 11:00 de este jueves en el Palacio de Comunicaciones para conversar sobre...
vista
26/03/2026 País
Cómputo al 100%: Revilla y Yahuasi van a segunda vuelta por la gobernación en La Paz
El cómputo oficial en La Paz ha llegado al 100% casi al mediodía de este jueves. Como se lo había previsto, René Yahuasi será el rival de Luis Revilla en la...
vista
26/03/2026 País
"Nunca más culto a ningún caudillo": retiran busto de Evo Morales de la Asamblea
Luego de permanecer por más de 15 años en el antiguo edificio del Parlamento, el busto del expresidente Evo Morales fue retirado de la Asamblea Legislativa...
vista
26/03/2026 Economía
Hace más de 20 años que no hallan yacimientos relevantes de gas en Bolivia
Desde el sector advierten que la falta de nuevos hallazgos compromete el abastecimiento futuro. Autoridades regionales de YPFB en Chuquisaca alertan que...
vista
Actualidad
Desde el sector advierten que la falta de nuevos hallazgos compromete el abastecimiento futuro. Autoridades regionales...
Ver más
26/03/2026 Economía
Hace más de 20 años que no hallan yacimientos relevantes de gas en Bolivia
Les mandaron papeletas de sufragio que correspondían a otra provincia. Anuncian proceso contra los responsables.
Ver más
26/03/2026 País
TED de Santa Cruz repetirá votación en 21 mesas de San Ignacio de Velasco
El veredicto de un tribunal de Los Ángeles podría tener consecuencias en los cientos de casos sobre adicción a las...
Ver más
26/03/2026 Mundo
Declaran a Meta y Google responsables de adicción a las redes sociales
El control de la calidad de la gasolina y el reembolso inmediato de los gastos resultantes del uso de combustible “...
Ver más
26/03/2026 Economía
Choferes paceños levanta su paro tras firmar acuerdo con el Gobierno
Deportes
El capitán de la Selección Boliviana, Luis Haquín, expresó que el cariño de la gente significa una gran responsabilidad...
Ver más
26/03/2026 Fútbol
Capitán de la Selección, optimista ante el partido Bolivia vs. Surinam: “El cariño de la gente nos compromete a que todo saldrá bien”
Bolivia buscará dar el primer paso para clasificarse al Mundial 2026, se enfrentará a Surinam por el Repechaje...
Ver más
26/03/2026 Fútbol
La Selección Nacional buscará dar el primer paso ante Surinam, hoy en Monterrey
Hugo Dellien y Juan Carlos Prado no paran de avanzar y mostrar un gran nivel en el Challenger de Sao Paulo, que se...
Ver más
26/03/2026 Tenis
Dellien y Prado llegan a cuartos del Challenger de Sao Paulo
La selección de Bolivia enfrenta este jueves 26 a Surinam en la semifinal del repechaje intercontinental rumbo a la...
Ver más
26/03/2026 Fútbol
Guía completa: Bolivia vs Surinam por el repechaje al Mundial 2026
Tendencias
Un insecto poco conocido hasta hace algunos años hoy lleva el nombre de Bolivia a un escenario internacional.
Ver más
25/03/2026 Medio Ambiente
Escarabajo boliviano avanza en certamen global y busca respaldo para ganar
Doble Click
Con el lema “Amemos a nuestra nación porque es nuestra casa”, el cantautor chaqueño Juan Enrique Jurado se dispone a...
Ver más
25/03/2026 Cultura
Juan Enrique Jurado: 51 años cantando de vez en cuando
Cuatro elencos teatrales y Títeres Elwaky son protagonistas de la “semana del teatro” que promueve el departamento de...
Ver más
24/03/2026 Cultura
El teatro se apodera de Cochabamba esta semana
Cochabamba se ha convertido en el epicentro de la innovación musical gracias al talento de María Esthefany Ríos Alcocer...
Ver más
23/03/2026 Cultura
María Esthefany Ríos Alcocer, la batuta que abre caminos en la música boliviana
El Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, a través del Viceministerio de Culturas y...
Ver más
23/03/2026 Cultura
La Jornadas Culturales levantan telón hoy con cinco mesas temáticas