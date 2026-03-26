Cómputo al 100%: Revilla y Yahuasi van a segunda vuelta por la gobernación en La Paz

El cómputo oficial en La Paz ha llegado al 100% casi al mediodía de este jueves. Como se lo había previsto, René Yahuasi será el rival de Luis Revilla en la segunda vuelta de las subnacionales, prevista para el 19 de abril.

Luis Revilla, del partido Patria Sol llegó al 20.02%. Los votos cuantificados en total son 277.419 y su oponente, René Yahuasi, alcanzó al 9.18% de los votos, haciendo en total 127.217 votos.

El oponente que estuvo cerca de ser el rival de Revilla es Félix Patzi, del Movimiento Tercer Sistema (MTS), quien logró el 8.78%. Antonio Riveros, de Innovación Humana, también se perfilaba como el oponente de Revilla, y alcanzó el 8.72%.

Otro de los candidatos que también se disputaba el segundo lugar es el periodista Andrés Gómez, de Venceremos, quien llegó al 8.01%.