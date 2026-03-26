Hay 2 gobernadores electos, 6 balotajes seguros y uno posible

A horas de concluir el cómputo final de votos de las elecciones, Beni y Potosí ya eligieron gobernadores en primera vuelta, otros seis departamentos irán a segunda vuelta y Cochabamba espera el conteo final para definir su situación porque aún no se definió si esa región tendrá gobernador en primera vuelta o deberá esperar una segunda vuelta electoral.

En Cochabamba, al 72,23% del conteo oficial, Leonardo Loza, candidato de la Alianza Unidos Por los Pueblos (A-UPP), tiene 300.446 votos (39,32%), seguido de Sergio Oliver Rodríguez Mercado, conocido como “el Vikingo”, de Autonomía Para Bolivia (APB-Súmate), quien cuenta con 185.227 votos (24,20%).

En este caso, el candidato de A-UPP requiere llegar al 40% y sacar una ventaja del 10% sobre su inmediato seguidor para ganar en primera vuelta; de lo contrario, ambos irán al balotaje el 19 de abril.

Al momento, el Tribunal Supremo Electoral concluyó el conteo de votos en Beni, Chuquisaca, Oruro, Pando, Potosí y Tarija. En La Paz y Santa Cruz, el cómputo está al 80% y en Cochabamba al 70%.

“Tenemos varias segundas vueltas, según nuestro cómputo Sirepre, alrededor de siete. La elección de segunda vuelta se llevaría a cabo el 19 de abril. Vamos a tener toda la logística necesaria, funcionará también el Sirepre y se sortearán nuevos jurados como corresponde”, señaló el presidente del TSE, Gustavo Ávila, haciendo notar que se deben esperar los resultados oficiales finales para confirmar si van seis o siete regiones al balotaje.

Dos gobernadores electos

Con 32 años, Gabriela de Paiva Padilla ganó las elecciones en el departamento de Pando, en primera vuelta, y se convirtió en la primera mujer que asume el cargo de gobernadora en la historia de Bolivia.

De Paiva fue a la contienda electoral con la Alianza Libre y obtuvo un respaldo de 22.659 votos (46,93%), seguida por Eva Luz Humerez, del Movimiento Democrático Autonomista (MDA), con 12.604 votos (26,11%).

La nueva gobernadora electa nació en Pando y estudió ingeniería electromecánica en Cochabamba. Puso dedicación en proyectos técnicos y de electrificación para comunidades rurales y zonas alejadas. En 2024 fue Miss Pando y Miss Asia Pacific International 2024, destacando en ambos certámenes de belleza.

En Potosí, a René Joaquino Cabrera, de Alianza Social (AS), le alcanzó la votación para ganar en primera vuelta la Gobernación de Potosí. Obtuvo 138.425 votos (42,15%), sacando una ventaja de más del 10% sobre el segundo, Marco Copa, de la alianza Patria Unidos, que tuvo 65.944 votos (20,08%).

Joaquino, con 60 años, nació en la localidad Chicoca Chica, Potosí. Es abogado y político. Tiene amplia experiencia en gestión pública: fue concejal y alcalde de Potosí, además de ocupar un curul de senador del Estado Plurinacional.

Balotajes seguros

En La Paz, Luis Revilla, de la alianza Patria Sol, aseguró su participación en la segunda vuelta luego de obtener una votación mayoritaria a diferencia de sus contrincantes que postulan a la gobernación del departamento de La Paz.

Al 86,77% del cómputo oficial, Revilla obtuvo 249.994 votos (20,54%) en la primera vuelta, pero no le alcanzó para llegar a la Gobernación paceña, debido a que, según la normativa electoral, se requiere una votación superior al 50% o del 40% con una diferencia del 10% respecto al segundo.

El rival de Revilla para el balotaje se definirá a la conclusión del conteo oficial de votos y saldrá de entre cuatro candidatos: Antonio Riveros, de Innovación Humana, con 108.342 votos (8,90%); Félix Patzi, del Movimiento Tercer Sistema, con 108.342 votos (8,90%); René Yahuasi Calamani, de la agrupación Nueva Generación Patriótica (NGP), con 107.564 votos (8,84%); y Andrés Gómez, de Venceremos, con 98.953 votos (8,13%).

En Santa Cruz, al 80,76% del conteo oficial de votos, la Gobernación de Santa Cruz se definirá en una segunda vuelta entre Juan Pablo Velasco, de Libre, y Otto Ritter, de Santa Cruz Para Todos, tras una contienda electoral marcada por resultados sorpresivos que dejaron fuera de competencia al actual gobernador Luis Fernando Camacho.

Al momento, Velasco recibe el respaldo de 360.396 votantes (28,52%), resultado que no le alcanza para llegar al cargo de gobernador en primera vuelta. Ritter, por su parte, tiene 342.052 votos (27,07%), lo que le da el pasaje directo al balotaje, dando la sorpresa en el departamento cruceño.

En Chuquisaca, el cómputo oficial de votos del Órgano Electoral ratificó una segunda vuelta entre Luis Ayllón, de la Alianza Gente Nueva (AGN), y Franz García, de Patria Unidos, para definir al próximo gobernador de Chuquisaca.

Ayllón obtuvo 87.732 votos (34,69%) y García cuenta con 85.997 votos (34,00%). De cara al balotaje, el candidato de Patria Unidos tomó la delantera al sellar una alianza con el candidato de la agrupación Por Siempre Chuquisaca, Dorfio Mansilla, que terminó en tercer lugar en la votación del pasado domingo.

En Oruro, el cómputo oficial al 100% de las 1.679 actas del departamento de Oruro confirmó una segunda vuelta para elegir al nuevo gobernador de la región.

El conteo final dio el primer lugar a Edgar Sánchez, candidato de la agrupación Jacha-Jakisa-Sol-Fesorc, con 85.987 votos (35,28%), seguido por Óscar Chambi, de la Alianza Patria Oruro, con 26.937 votos (11,05%).

En Tarija, el balotaje se dará entre Adrián Oliva, de Unidad por la Patria, y María René Soruco, de Camino Democrático Para el Cambio (CDC).

Oliva obtuvo 95.011 votos (35,75%), llegando al primer lugar, pero no alcanzó el 40% requerido por la normativa electoral ni la diferencia del 10% con el segundo. Por su lado, Soruco contó con 75.497 votos (28,41%).

En Beni, Tito Egüez, de Patria Unidos, y Hugo Vargas, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), disputarán la Gobernación del Beni en segunda vuelta, tras no alcanzar el porcentaje necesario para ganar en primera instancia.

Con el cómputo oficial concluido, Egüez acabó en primer lugar con 70.729 votos (36,56%), seguido por Vargas, con 38.927 votos (20,12%).