"Nunca más culto a ningún caudillo": retiran busto de Evo Morales de la Asamblea

Luego de permanecer por más de 15 años en el antiguo edificio del Parlamento, el busto del expresidente Evo Morales fue retirado de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en cumplimiento de una resolución camaral aprobada por más de dos tercios por la Cámara de Senadores el pasado 11 de marzo.

El operativo se efectuó la noche del miércoles 25 de marzo y contó con la participación de funcionarios del legislativo y efectivos de la Policía Boliviana, quienes trasladaron la escultura a dependencias internas del congreso, donde quedó en depósito.

"Este es un precedente para que nunca más se brinde culto a ningún caudillo. Esta es la casa de la democracia y debe ser respetada", afirmó la senadora de la alianza Súmate, Claudia Mallón, en declaraciones a medios estatales.

El busto fue emplazado en el recinto legislativo durante la gestión del entonces presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce Zaconeta, del Movimiento al Socialismo (MAS). La placa conmemorativa consigna la fecha del 22 de enero de 2011.

Mallón señaló que la presencia del busto fue observada por legisladores y reiteró que cualquier persona que acredite propiedad sobre la escultura podrá solicitar su devolución conforme a los procedimientos establecidos.

"Este busto está en un depósito y quienes crean que son dueños, quienes demuestren que les pertenece, que vengan a recogerlo, llévenlo al patio de su casa o al chaco donde se refugia un prófugo de la justicia como es Evo Morales", señaló.

El pedido de retiro había sido planteado durante meses por varios asambleístas, tras la posesión de nuevos senadores en noviembre de 2025. El traslado se realizó sin reportes de incidentes.

"Es así como debe ser, como siempre debió, no debe haber culto ya sea de izquierda, de derecha, de centro. Esta es la casa de la democracia y se debe respetar", reafirmó la senadora.