Observadores sugieren normas que garanticen equidad en candidaturas

Un informe de la Misión de Observación Electoral Ciudadana de la Red Observa Bolivia ((Moec-OB) tras evaluar el desarrollo de las elecciones subnacionales del pasado 22 de marzo, hace una serie de recomendaciones al Tribunal Supremo Electoral con el objetivo de garantizar la equidad y transparencia de los procesos electorales.

Siguiendo la intención del TSE, de realizar reformas a la normativa electoral, la Moec-BO recomienda asegurar equidad en la competencia electoral, estableciendo parámetros del gasto en campañas políticas por región y candidatos.

De esta manera se busca garantizar la igualdad de capacidades en campañas electorales.

Los observadores sugieren también promover y participar activamente del proceso de reformas a la Ley N° 463 de acoso y violencia política, aportando datos esenciales para el debate legislativo.



En otro acápite piden establecer la obligación de que todos los ingresos y gastos -sin excepción- pasen por cuentas bancarias específicas y auditables en tiempo real por el Órgano Electoral Plurinacional.

Veto

Recomiendan establecer reformas para la prohibición de realizar campañas de gestión de gobierno en candidatos y candidatas que estén postulando a cargos electivos en procesos electorales.



“Continuar impulsando una Ley de Debates Obligatorios y modificar la regulación electoral vigente en cuanto a los tiempos y mecanismos de inscripción, renuncia y sustitución de candidaturas”, sugiere la Moec-OB.



La Moec-OB está acreditada ante el Tribunal Supremo Electoral como misión de acompañamiento electoral de corta duración en el marco de los artículos 259° y 260° de la Ley N° 026 del Régimen Electoral.

A la asamblea

La Misión de Observadores Ciudadanos también recomienda a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a las Departamentales retomar con prioridad el proceso de convocatoria pública y designación de vocales para el Tribunal Electoral Departamental de La Paz.

Además de apoyar y debatir las reformas al marco normativo electoral, posibilitando que el Órgano Electoral sea un actor clave en el proceso de discusión e impulso a las normas.



Pide también “fortalecer la protección jurídica de las autoridades electorales incorporándolas a la Ley 044, de Juzgamiento de altas autoridades, con procedimientos específicos y coincidentes a la naturaleza y funciones de las autoridades electorales