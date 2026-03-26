Oviedo admite presión para designar jefes policiales, pero dice que no cedió

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, afirmó que durante su gestión enfrentó presiones de dirigentes políticos y allegados para influir en la designación de mandos policiales, pero aseguró que no cedió a esas solicitudes. Enfatizó que las decisiones se tomaron bajo criterios institucionales y de meritocracia.

“He tenido que enfrentar una serie de presiones de amigos, de dirigentes políticos para tratar de recomendar a uno u otro comandante en un departamento y he preferido ganar un cierto grado de enemistad pero no hemos dado curso”, declaró ante la Cámara de Senadores, según reporte de Erbol.



Las declaraciones se dieron en marco a las consultas de la Petición de Informe Oral (PIO), impulsada por el senador Wilder Veliz, sobre las muertes en el conflicto de Colcapirhua.

Méritos

La autoridad sostuvo que los jefes policiales fueron designados en función de sus méritos, antecedentes y formación profesional. Añadió que este enfoque busca evitar interferencias políticas y fortalecer la institucionalidad de la Policía.



En ese marco, también cuestionó gestiones anteriores al señalar que, en los últimos 20 años, la institución habría atravesado un proceso de desinstitucionalización con injerencia política en la designación de mandos, una práctica que -dijo- fue “cortada de raíz” en la actual administración.

Oviedo explicó el alcance de la operación realizada el 8 de diciembre de 2025, que dejó dos muertos y varios heridos después de más de diez días de conflicto en el vertedero de Colcapirhua.



Durante su presentación, el ministro sostuvo que la intervención policial respondía a una solicitud expresa del gobierno municipal y a las disposiciones judiciales vigentes. “La Policía boliviana (...) se limitó a cumplir con la solicitud de la autoridad municipal y la autoridad judicial”, afirmó, señalando que la acción buscaba restablecer el orden ante los conflictos por la disposición de los desechos en el vertedero de Cotapachi, según reporte de Brújula Digital.

Tensión

Según el informe, la operación se desarrolló en un contexto de tensión, en el que los agentes de policía habrían sido atacados por grupos movilizados, lo que provocó el uso de la fuerza y el consiguiente desenlace fatal.



En la sesión, los legisladores plantearon diversas preguntas sobre el despliegue policial y la gestión de conflictos, en un diálogo que incluyó fases de respuesta y reacción. Tras la exposición, el Presidente del Senado, Diego Ávila, habilitó una y dio paso a un diálogo entre los parlamentarios.