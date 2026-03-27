Se descarta 2da vuelta en Cochabamba, Loza logra el 40% de la votación

País
Redacción Central
Publicado el 26/03/2026 a las 23h46
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El candidato de A-UPP y exsenador leal a Evo Morales, Leonardo Loza, lidera la votación para la Gobernación de Cochabamba y superó el 40% de votos al 92.44% del cómputo oficial del Tribunal Electoral Departamental (TED), con lo que se convierte en el gobernador electo de Cochabamba con esta tendencia que se puede verificar en la página del Órgano Electoral.

El segundo candidato en carrera, Sergio ‘Vikingo’ Rodríguez, tiene el 23% de la votación al 92.44% del cómputo oficial en el TED de Cochabamba.

Se espera que el TED concluya con el cómputo oficial en las siguientes horas y se den los resultados finales de las elecciones subnacionales del pasado 22 de marzo de 2026.

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