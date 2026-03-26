TED de Santa Cruz repetirá votación en 21 mesas de San Ignacio de Velasco

País
CORREO DEL SUR
Publicado el 26/03/2026 a las 17h47
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 El presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, Marco Antonio Monasterio, informó que se repetirá la votación en 21 mesas del municipio de San Ignacio de Velasco, tras detectarse papeletas correspondientes a otra provincia.

“De las 97 mesas del municipio del área urbana, que fue donde se suscitó el problema, solo 21 mesas recibieron papeletas de la provincia Andrés Ibáñez”, explicó la autoridad electoral.

Según detalló, la irregularidad configura una causal de nulidad conforme a la normativa vigente, por lo que la repetición del proceso se limitará exclusivamente a esas mesas.

En contraste, el TED aclaró que aquellas mesas que contaban con papeletas correctas de la provincia Velasco debieron funcionar con normalidad durante la jornada electoral.

Monasterio precisó además que las papeletas erróneas representaban apenas el 7,79% del total enviado a los recintos afectados, por lo que se descartó una repetición generalizada de la votación, incluso en los casos donde la jornada fue interrumpida por protestas de ciudadanos y algunos candidatos.

El ente electoral también anunció el inicio de un proceso sumario administrativo contra los funcionarios encargados del control de calidad, responsables del envío de las papeletas incorrectas.

La nueva jornada electoral podría realizarse el próximo 5 de abril, aunque la fecha deberá ser oficializada mediante una resolución de la Sala Plena del TED.

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