Blancos y nulos superan 30% en votos para concejales de Cercado

Al 94,51% de actas computadas en el Municipio de Cercado de Cochabamba, los votos blancos (26,44%) y nulos (4,81%) para la elección de concejales municipales superan el 30% y evidencian al menos dos características que han marcado este proceso electoral en la ciudad.

Primero, que al momento de votar los ciudadanos no conocían a los candidatos a concejales.

En redes sociales las protestas de ciudadanos se multiplicaron porque muchos no conocían a los postulantes e incluso varios de ellos hasta desconocían que también tenían que emitir su voto, por separado, para concejal.

Para estas elecciones subnacionales existían dos papeletas, un para elegir gobernador y asambleístas por territorio y población y la segunda para elegir a alcalde y concejales.

Segundo, refleja la precaria o inexistente campaña electoral de los postulantes a legisladores municipales de las diferentes tiendas políticas que participaron en estas elecciones subnacionales.

Buena parte de los candidatos confiaron en el liderazgo de los candidatos a alcalde de sus siglas y asumieron que llegarían al curul de concejal según la cantidad de votos que tenga el postulante a la silla edil.

Resultados

De las 10 organizaciones políticas que participaron en las elecciones, seis bajan su votación en la casilla para concejales, por el voto en blanco, o por el voto cruzado.

Incluso el partido del candidato ganador y alcalde elecor de Cercado, Manfred Reyes Villa, reduce su votación para concejales en más de tres puntos.

Al 94,51% del conteo oficial por el TSE la votación de Reyes Villa llega a 186.409 (46%) , pero los votos para sus concejales como APB -Súmate llegan solo a 131.766 (43%).

En similar situación está el candidato de Alianza Unidos por los Pueblos (A-UPP) que tiene 82.027 votos (20,51%), pero sus concejales llegan a obtener solamente 57.019 (18,8%) de votos.

Contrariamente a los dos primeros en la votación en Cercado, los postulantes a concejales de otras agrupaciones políticas superan a los candidatos a alcaldes en votos.

Es el caso de Libre, cuyo candidato a alcalde cosechó 19.055 votos (4,76%), sin embarlo los concejales logran 26.690 votos (8,84%).

Preliminarmente, con esta votación Libre asegura un curul en el Concejo Municipal de Cercado.

Postulantes a concejales de otras dos agrupaciones, Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Movimiento Tercer Sistema (MTS), también lograr superar a sus candidatos a alcaldes.