Blancos y nulos superan 30% en votos para concejales de Cercado

País
Redacción Central
Publicado el 27/03/2026 a las 8h40
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Al 94,51% de actas  computadas en el Municipio  de Cercado de Cochabamba, los  votos blancos (26,44%) y nulos (4,81%) para la elección de concejales municipales superan el 30% y evidencian al menos dos  características que han marcado este proceso electoral en la ciudad.

Primero, que al momento de votar  los ciudadanos no conocían a los candidatos a concejales.

En redes sociales las protestas de ciudadanos  se multiplicaron porque muchos no conocían a los postulantes e incluso varios de ellos hasta desconocían que también tenían que emitir su voto, por separado, para concejal. 

Para estas elecciones subnacionales existían  dos papeletas, un para elegir gobernador y asambleístas por territorio y población y la segunda para elegir a alcalde y concejales.

Segundo, refleja la precaria o inexistente campaña  electoral de los postulantes a legisladores municipales de las diferentes  tiendas políticas que participaron en estas elecciones subnacionales.

Buena parte de los candidatos confiaron en el liderazgo de los candidatos a alcalde de sus siglas y asumieron que llegarían al curul de concejal según la cantidad de votos que tenga el postulante a la silla edil.

Resultados

De las 10 organizaciones políticas que participaron en las elecciones, seis bajan su votación en la casilla para concejales, por el voto en blanco, o por el voto cruzado.

Incluso el partido del candidato ganador y alcalde elecor de Cercado, Manfred Reyes Villa, reduce su votación para concejales en más de tres puntos.

Al 94,51% del conteo oficial por el TSE la votación de Reyes Villa llega a 186.409 (46%) , pero los votos para sus concejales como APB -Súmate llegan solo a 131.766 (43%).

En similar situación está el candidato de  Alianza Unidos por los Pueblos (A-UPP) que tiene 82.027 votos (20,51%), pero sus concejales llegan a obtener solamente 57.019  (18,8%) de votos. 

Contrariamente a los dos primeros en la votación en Cercado, los postulantes a concejales de  otras agrupaciones políticas superan a  los candidatos a alcaldes en votos.

Es el caso de Libre, cuyo candidato a alcalde cosechó 19.055 votos (4,76%), sin embarlo los concejales logran 26.690 votos (8,84%).

Preliminarmente, con esta votación Libre asegura un curul en el Concejo Municipal de Cercado.

Postulantes a concejales de otras dos agrupaciones, Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Movimiento Tercer Sistema (MTS), también lograr superar a sus candidatos a alcaldes.

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