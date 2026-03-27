Evo se atribuye parte del éxito de la Selección: "Muchos jugadores surgieron de los Juegos Estudiantiles Plurinacionales"

País
OXÍGENO
Publicado el 27/03/2026 a las 13h51
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Evo Morales, el expresidente del Estado y actual líder de los cocaleros del Trópico, se atribuyó parte del éxito conseguido por la Selección boliviana, que ayer derrotó a Surinam (2-) en la semifinal del repechaje y está a un partido de clasificar al Mundial de Estados Unidos 2026.

Según Morales, "muchos" de los jugadores que componen la Verde "surgieron" de los Juegos Estudiantiles Plurinacionales que organizaba durante su Gobierno.

"Muchos jugadores de nuestra selección boliviana de fútbol surgieron de los Juegos Estudiantiles Plurinacionales que, lamentablemente, ya no se realizan. En el deporte solo se cosecha lo que se siembra", señaló el dirigente cocalero.

Aseguró que durante su Gobierno "le dimos importancia al deporte en todas las disciplinas y construimos mucha infraestructura. El estadio de Villa Ingenio en El Alto, es una de las "canchitas" principales de entrenamiento y de los triunfos de nuestra selección".

Ayer, Bolivia ganó a Surinam y el martes enfrentará a Irak en busca de llegar al Mundial 32 años después.

Morales, ayer, vio el encuentro junto a sus seguidores en el Trópico, región en la que permanece atrincherado para evitar ser aprehendido por el caso de trata y tráfico de personas que se sigue en su contra.

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