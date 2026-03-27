Paz es 6° en “Ranking de Presidentes” de Latinoamérica, según estudio internacional

País
Publicado el 27/03/2026 a las 19h19
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se situó este mes de marzo entre los seis mejores mandatarios de América Latina por la imagen positiva que perfila, de acuerdo con el estudio mensual sobre este tema que realiza la consultora de opinión CB Global Data.

Paz está ubicado en el sexto puesto del Ranking de Presidentes de Latinoamérica de este mes, con el 51,9% de valoración positiva.

En el desglose de los datos de la opinión ciudadana, respecto de Paz, el 31,2% de los 1.981 bolivianos mayores de 18 años que fueron entrevistados tiene una imagen “muy buena” del presidente; el 20,7%, “buena” y el restante entre “muy mala” a “no sabe”.

En comparación con febrero de 2026, el presidente de Bolivia subió un puesto en este ranking, ya que se encontraba en el séptimo lugar con el 48,8% de imagen positiva.

A más de cuatro meses del inicio de su gobierno, Paz apuesta por situar a “Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia”, con una política que busca dinamizar y diversificar la economía boliviana y una apertura a las relaciones diplomáticas con otros países en beneficio del país.

El análisis de la consultora CB Global Data determina la percepción de la ciudadanía sobre la gestión presidencial en 18 países de la región.

Los tres presidentes mejor valorados en el ranking de marzo son: Claudia Sheinbaum de México, con 72,3% de imagen positiva; en segundo lugar Nayib Bukele de El Salvador, con 71,8%; y Luis Abinader de República Dominicana, con 58,7% de aprobación.

En el otro extremo, los presidentes con menor aprobación son: José María Balcazar de Perú en último lugar, con una imagen positiva del 25,2%; seguido de Delcy Rodríguez de Venezuela, con 26,4%; y Daniel Noboa de Ecuador, con el 33,5% de aprobación.

CB Global Data es una empresa de estudio del clima social y proyección de escenarios electorales. En los últimos años, la firma se posicionó entre las encuestadoras más eficientes de Latinoamérica con la aplicación de herramientas de última tecnología.

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