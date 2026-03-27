Siete regiones concluyen conteo oficial al 100%; Cochabamba sigue en duda

El Tribunal electoral Departamental (TED) de La Paz concluyó ayer el cómputo oficial de los votos de las elecciones de gobiernos autónomos del domingo pasado. Los resultados oficializan un balotaje entre Luis Revilla y René Yahuasi por la Gobernación.

De esta manera La Paz se convierte en el séptimo departamento en concluir el conteo oficial al 100% y se confirma que va a segunda vuelta, al igual que en Beni, Oruro, Chuquisaca y Tarija.

En Santa Cruz el cómputo oficial para la elección de gobernadores está al 82,09% del cómputo oficial, pero es inminente una segunda vuelta entre Juan Pablo Velasco y Otto Ritter.

Cochabamba

La elección en la Gobernación de Cochabamba es donde persiste la incertidumbre sobre si habrá o no segunda vuelta. Al 91,02% de cómputo oficial el candidato Leonardo Loza está cerca de ganar en primera vuelta con el 39,91%, pero eso se definirá al final del conteo.

La norma indica que se puede declarar ganador sólo si supera el 40% de los votos y si la distancia es mayor a 10 puntos porcentuales del segundo.

Solamente en Pando, con Gabriela de Paiva, y Potosí, con René Joaquino ya tienen gobernadores en primera vuelta.

La Paz

Con los datos oficiales al 100%, Patria Sol, de Revilla, consiguió el 20.02% de los votos. En cambio, Nueva Generación Patriótica, que impulsa la candidatura de Yahuasi, logró 9.12%.

La disputa por el segundo lugar estuvo muy cerrada, la diferencia fue apenas de un punto porcentual. El Movimiento Tercer Sistema quedó tercero con el 8.78%; en cuarta posición, Innovación Humana con 8.72%; y Venceremos, de Andrés Gómez, logró el quinto lugar con el 8.01%. Los restantes 12 contendores consiguieron una aceptación entre el 1% y 6%.

Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, evitó pronunciarse sobre un eventual respaldo a los candidatos de cara a la segunda vuelta en las elecciones de Gobernación.

Camacho quedó fuera de la contienda electoral tras quedar atrás en el conteo del Sirepre.

El anuncio de Camacho se da en medio del escenario electoral marcado por segundas vueltas en varias regiones del país, mientras Camacho opta por enfocarse en el cierre de su gestión sin intervenir en la definición política.

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz por la agrupación Santa Cruz Para Todos (SCPT), Otto Ritter, descartó establecer alianzas con la agrupación Creemos, liderada por Camacho, de cara a la segunda vuelta electoral.