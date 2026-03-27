Subnacionales: usted puede seguir los resultados de las gobernaciones y alcaldías de ciudades capitales
País
Publicado el 27/03/2026 a las 14h07
El Tribunal Supremo Electoral informa a la ciudadanía que el conteo de votos puede seguirse en tiempo real a través de su plataforma digital oficial. Esta herramienta permite consultar los resultados de manera transparente y actualizada, garantizando el acceso a la información durante todo el proceso electoral.
Las autoridades invitan a la población a ingresar a la página web del TSE para verificar el avance del cómputo y mantenerse informada sobre los resultados preliminares. Asimismo, destacaron que este sistema busca fortalecer la confianza ciudadana y la transparencia en la jornada electoral.
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