Ministerio de Trabajo dispone descanso laboral para trabajadores del hogar

Mediante un comunicado, el Ministerio de Trabajo informó que se otorgará descanso laboral a las trabajadoras y trabajadores asalariados del hogar este lunes.

La medida se adopta en conmemoración del Día Nacional de la Trabajadora y el Trabajador Asalariado del Hogar, que se celebra el 30 de marzo.

«Se otorga descanso a este sector durante toda la jornada laboral de ese día», señala el comunicado oficial.

El beneficio contempla el descanso con goce íntegro de haberes, lo que implica que las trabajadoras y los trabajadores deberán recibir su salario habitual, pese a no desempeñar funciones durante la jornada.