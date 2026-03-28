Subnacionales: Santa Cruz aún no cierra el cómputo y el TSE no puede convocar a la segunda vuelta

Seis días después de las Elecciones Subnacionales, Santa Cruz aún no cierra el cómputo oficial de votos y, en consecuencia, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no puede convocar a la segunda vuelta para el balotaje de candidatos a gobernadores en seis departamentos.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, explicó que el proceso electoral aún no puede avanzar a su siguiente fase debido a que no se han consolidado los resultados oficiales. "Si no cerramos los cómputos, no podemos proclamar resultados, y si no proclamamos resultados, no podemos convocar a segunda vuelta", señaló este sábado en entrevista con El Deber.

A las 15:27 de este sábado, Cochabamba finalmente cerró su cómputo oficial y confirmó que Leonardo Loza, uno de los principales dirigentes del evismo, es el Gobernador electo del departamento.

Loza ganó en primera vuelta con el 40.43% de los votos y al haber sacado una diferencia de más de 10 puntos porcentuales al segundo.

En cambio, en Santa Cruz el cómputo oficial había avanzado hasta el 97,03%. Así, la tendencia ya es irreversible y habrá segunda vuelta entre Juan Pablo Velasco y Otto Rotter para la elección de Gobernador.