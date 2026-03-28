Subnacionales: Santa Cruz aún no cierra el cómputo y el TSE no puede convocar a la segunda vuelta

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Publicado el 28/03/2026 a las 16h11
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Seis días después de las Elecciones Subnacionales, Santa Cruz aún no cierra el cómputo oficial de votos y, en consecuencia, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aún no puede convocar a la segunda vuelta para el balotaje de candidatos a gobernadores en seis departamentos.

El presidente del TSE, Gustavo Ávila, explicó que el proceso electoral aún no puede avanzar a su siguiente fase debido a que no se han consolidado los resultados oficiales. "Si no cerramos los cómputos, no podemos proclamar resultados, y si no proclamamos resultados, no podemos convocar a segunda vuelta", señaló este sábado en entrevista con El Deber.

A las 15:27 de este sábado, Cochabamba finalmente cerró su cómputo oficial y confirmó que Leonardo Loza, uno de los principales dirigentes del evismo, es el Gobernador electo del departamento.

Loza ganó en primera vuelta con el 40.43% de los votos y al haber sacado una diferencia de más de 10 puntos porcentuales al segundo.

En cambio, en Santa Cruz el cómputo oficial había avanzado hasta el 97,03%. Así, la tendencia ya es irreversible y habrá segunda vuelta entre Juan Pablo Velasco y Otto Rotter para la elección de Gobernador.

 

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