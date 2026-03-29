Habrá balotaje en seis departamentos y las nueve ciudades capitales ya tienen su alcalde

Con excepciónde Cochabamba (95%) y Santa Cruz (82%), hasta la tarde del viernes 27 de marzo el cómputo en siete departamentos del país concluyó al 100% de las actas.



En seis departamentos habrá segunda vuelta y tres ya tienen sus respectivos gobernadores.



Los siguientes son los nueve alcaldes de las ciudades capitales de departamento más El Alto.

La Paz, César Dockweiler



Economista y piloto aviador. Fue oficial de la FAB Boliviana y alcanzó el grado de coronel. Es economista con formación de posgrado en gestión del desarrollo y políticas públicas. Entre 2012 y 2019 fue gerente Mi Teleférico.

Cochabamba, M. Reyes Villa



Militar retirado y político.



Fue capitán del Ejército y agregado militar en Brasil y Estados Unidos. Ejerció como alcalde en seis periodos y fue el primer gobernador electo del departamento entre 2006 y 2008.

Santa Cruz, Manuel Saavedra



Ingeniero agrónomo.



Es exconcejal y ganó notoriedad por su labor de fiscalización y el uso de redes sociales para denunciar presuntas irregularidades.

El Alto, Éliser Nemesio Roca



Periodista y comunicador social



Cuenta con más de 30 años de trayectoria en medios y programas sociales. Dirigió el programa comunitario “Así es mi pueblo” durante 14 años y trabajó como director de comunicación en instituciones públicas y privadas.

Tarija, Johnny Torres



Abogado y exdiputado



Es abogado con especialidad en gestión pública. Fue subgobernador de Cercado y es el actual alcalde.

Trinidad, Mauricio Barba



Ingeniero



Fue concejal antes de asumir la alcaldía en 2021.

Oruro, Iván Quispe



Abogado y exconcejal



Destacó por su labor de fiscalización en el Concejo Municipal, con denuncias sobre contratos públicos y promoción de la transparencia.

Potosí, William Cervantes



Ingeniero civil



Fue alcalde entre 2015 y 2019 y fue gerente de la Administración Autónoma de Obras Sanitarias.

Cobija, Diego Suárez



Abogado



Fue presidente y vocal del Tribunal Electoral Departamental.