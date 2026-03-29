Habrá balotaje en seis departamentos y las nueve ciudades capitales ya tienen su alcalde
Con excepciónde Cochabamba (95%) y Santa Cruz (82%), hasta la tarde del viernes 27 de marzo el cómputo en siete departamentos del país concluyó al 100% de las actas.
En seis departamentos habrá segunda vuelta y tres ya tienen sus respectivos gobernadores.
Los siguientes son los nueve alcaldes de las ciudades capitales de departamento más El Alto.
La Paz, César Dockweiler
Economista y piloto aviador. Fue oficial de la FAB Boliviana y alcanzó el grado de coronel. Es economista con formación de posgrado en gestión del desarrollo y políticas públicas. Entre 2012 y 2019 fue gerente Mi Teleférico.
Cochabamba, M. Reyes Villa
Militar retirado y político.
Fue capitán del Ejército y agregado militar en Brasil y Estados Unidos. Ejerció como alcalde en seis periodos y fue el primer gobernador electo del departamento entre 2006 y 2008.
Santa Cruz, Manuel Saavedra
Ingeniero agrónomo.
Es exconcejal y ganó notoriedad por su labor de fiscalización y el uso de redes sociales para denunciar presuntas irregularidades.
El Alto, Éliser Nemesio Roca
Periodista y comunicador social
Cuenta con más de 30 años de trayectoria en medios y programas sociales. Dirigió el programa comunitario “Así es mi pueblo” durante 14 años y trabajó como director de comunicación en instituciones públicas y privadas.
Tarija, Johnny Torres
Abogado y exdiputado
Es abogado con especialidad en gestión pública. Fue subgobernador de Cercado y es el actual alcalde.
Trinidad, Mauricio Barba
Ingeniero
Fue concejal antes de asumir la alcaldía en 2021.
Oruro, Iván Quispe
Abogado y exconcejal
Destacó por su labor de fiscalización en el Concejo Municipal, con denuncias sobre contratos públicos y promoción de la transparencia.
Potosí, William Cervantes
Ingeniero civil
Fue alcalde entre 2015 y 2019 y fue gerente de la Administración Autónoma de Obras Sanitarias.
Cobija, Diego Suárez
Abogado
Fue presidente y vocal del Tribunal Electoral Departamental.