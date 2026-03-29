¿Habrá feriado si Bolivia clasifica al Mundial?, Paz responde: ¿Hay hartos, no?"

La posibilidad de que el Gobierno declare feriado si es que Bolivia derrota a Irak en la final del repechaje y clasifica al Mundial parece lejana.

Este domingo, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, fue consultado al respecto y su respuesta aleja la posibilidad.

"¿Hay hartos feriados, no?", respondió el Jefe de Estado, entre risas, tras ser consultado al respecto

Eso sí, el Presidente mandó un mensaje de apoyo y agradecimiento a los jugadores, cuerpo técnico y dirigencia de la Verde de cara al trascendental encuentro.

"Agradecer al profe (Óscar) Villegas, él es el responsable, a la Federación Boliviana que asume la decisión de creer en un entrenador boliviano (...) ¿Por qué no creer que Bolivia puede ganar?", señaló.

Afirmó que no le gusta apostar o adelantar resultados, pero recalcó que lo importante es que la Verde se lleve la victoria.

La pasada semana, el presidente de la FBF, Fernando Costa, señaló que Paz le expresó su intención de viajar a México para presenciar el partido de la Verde, aunque hasta ahora no hay un pronunciamiento oficial al respecto.