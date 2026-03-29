Nuevos rostros marcan un giro en la política tras las subnacionales de 2026

País
Jhandira Valencia
Publicado el 29/03/2026 a las 8h01
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Las elecciones subnacionales en Bolivia han marcado un punto de inflexión en la configuración política del país, evidenciando la emergencia de nuevos liderazgos que rompen con las estructuras tradicionales y reflejan una mayor diversidad social y cultural en los espacios de poder.

Entre los resultados más llamativos destaca la elección de Johan Bergen como alcalde de Cuatro Cañadas. Con el 60,16% de los votos, equivalente a 5.692 sufragios según el cómputo electoral en curso al 96.67%. El productor agrícola de 36 años se convierte en el primer boliviano de ascendencia menonita en alcanzar una alcaldía, marcando además un giro político en un municipio antes considerado bastión del MAS.

En Santa Cruz, Reina Condarco, es la primera mujer de pollera en ganar un curul en el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, de las manos de VOS ; La sigla alcanzó el 71,58% de los votos, es decir 620.787 sufragios de acuerdo con el cómputo electoral al 94.21%, lo que le permitió obtener 10 de los 11 escaños del Concejo Municipal. Su elección refleja la incorporación de sectores populares en espacios de decisión política.

De acuerdo con el analista político Antonio Abal, “lo innovador en estas elecciones subnacionales es el origen de los candidatos”, destacando que muchos de ellos emergen desde sectores sociales y productivos, y no de estructuras partidarias tradicionales.

En Pando, Gabriela de Paiva Padilla hizo historia al convertirse en la primera mujer electa gobernadora por voto popular en Bolivia. Con el 46,93% de los votos, equivalente a 22.659 sufragios según el resultado oficial del cómputo electoral, la ingeniera electromecánica de 32 años consolidó su victoria en primera vuelta, posicionándose como una de las figuras más relevantes del proceso electoral.En ese sentido, Abal resalta que De Paiva es “una de las figuras más destacadas, por su juventud, por ser mujer y por el cargo al que ha postulado”, subrayando además su potencial proyección a nivel nacional tras su gestión.

En los Yungas de La Paz también emergen nuevas figuras. Erland Álvarez Pinedo, exfutbolista profesional, fue electo alcalde de Coroico con el 20,69% de los votos, que representan 2.011 sufragios según el cómputo electoral ya finalizado. Por su parte, Julio Salinas Ballivián logró la reelección como alcalde de Coripata con el 33,52% de los votos, equivalente a 3.313 sufragios según el resultado final del cómputo electoral, consolidando su liderazgo local.

El caso de Salinas es especialmente relevante, ya que en 2021 se convirtió en el primer alcalde afroboliviano electo en los Yungas, y su continuidad en el cargo refuerza la presencia de sectores históricamente excluidos dentro de la política regional.

En El Alto, Eliser Roca Tancara alcanzó la alcaldía con el 19,75% de los votos, que representan 95.079 sufragios según el resultado oficial del cómputo electoral, evidenciando un escenario fragmentado donde el ganador obtuvo menos de una quinta parte del respaldo electoral.

Según el análisis de Abal, este contexto refleja una transformación estructural: “las figuras emergentes en la política boliviana no vienen de partidos estructurados, sino que obedecen a particularidades regionales del desarrollo económico y social”.

Asimismo, el analista destaca que estos nuevos liderazgos cuentan con una base previa de reconocimiento social, ya sea por su actividad productiva, deportiva o comunicacional, lo que les permite incursionar con fuerza en la política.

Finalmente, Abal concluye que este proceso electoral marca una ruptura con el modelo político tradicional, dando paso a una mayor diversidad de actores. “La política en Bolivia está incorporando nuevos sectores que antes se mantenían al margen”, afirma.

Los resultados evidencian un escenario político más plural, con nuevos protagonistas que están redefiniendo la representación y abriendo paso a una renovación en la vida política del país, en un contexto donde la diversidad de perfiles comienza a ser una constante.

 

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