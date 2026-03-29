Oficial: Loza es gobernador de Cochabamba y Reyes Villa alcalde de Cercado

El departamento de Cochabamba, luego de una semana de las elecciones subnacionales, ya conoce oficialmente el nombre del Gobernador electo, del alcalde de la ciudad capital y de los 47 burgomaestres de similar número de municipios de la región.



Queda pendiente los nombres y la cantidad de concejales que tendrá cada uno de los legislativos municipales.



El postulante de la Alianza Unidos por los Pueblos (AUPP), Leonardo Loza, es el virtual gobernador de Cochabamba al sobrepasar el 40% de votación y dejando a su inmediato seguidor, Sergio Rodríguez, de APB-Súmate, con el 23,5 % de votos.



La Ley de Régimen Electoral dice que un gobernador resulta electo si logra una votación de 50%+1, o si llega al 40% de votación, pero con una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el segundo lugar.



En tanto, Manfred Reyes Villa ya es el alcalde electo de la ciudad de Cochabamba con más del 45% de apoyo ciudadano.



Reyes Villa conversó con Los Tiempos tras ser elegido como nueva autoridad (ver Pag. 2) y ya perfiló las prioridades de su gestión en cuanto a proyectos urgentes a consolidar.



Los Tiempos buscó al gobernador electo, Leonardo Loza, para conversar sobre sus planes, pero su equipo de comunicación no logró consolidar la entrevista.



En tanto, los municipios del resto del departamento de Cochabamba ya tienen a sus alcaldes electos y preparan la transición para que asuman sus funciones.