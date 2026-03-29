Paz anuncia medidas contra la corrupción y nuevos paquetes de leyes para reactivar la economía

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Publicado el 29/03/2026 a las 16h02
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, participó este domingo en la tradicional misa de Domingo de Ramos, oportunidad en la que adelantó que en los próximos días realizará anuncios importantes relacionados con la lucha contra la corrupción y la presentación de un paquete de leyes estratégicas para Bolivia.

"Hoy día para nosotros como familia y como creyentes es muy especial porque es la vinculación de la fe con su pueblo, siendo una semana tan importante donde las traiciones... pero retoma la fe y la verdad es la que es victoriosa", dijo Paz, al tiempo que pidió a la población estar atenta a los anuncios que consideró "interesantes" y "que les dará la oportunidad de descubrir la verdad".

El mandatario enfatizó que la transparencia y la justicia serán pilares fundamentales de su gobierno, especialmente en los procesos contra personas implicadas en actos de corrupción. "Ahora en los últimos días nos han golpeado las mafias, los corruptos, pero los estamos metiendo a la cárcel. Los estamos metiendo a la cárcel para que vayan pagando sus pecados y empezar a informarnos sobre el daño que nos han hecho", afirmó.

Asimismo, Paz aseguró que este año se ordenará la casa con nuevas leyes y decretos para agilizar el Estado, fortalecer la inversión y permitir que los bolivianos tengan mayores oportunidades de desarrollo. Entre las normativas mencionó la ley de hidrocarburos y la ley de minería, que buscan atraer inversión, tecnología y generar resultados tangibles para la población.

"Si tu vecino mueve 50 mil millones de dólares al año en minería y tú solo ganaste 6 mil, ¿por qué no podemos ganar nosotros 50, 60 mil? Con empresas estatales, con empresas privadas, como es el caso de Chile. ¿Cuál es el pecado de hacer plata en Bolivia y que haya economía fuerte?", expresó el jefe de Estado, resaltando la necesidad de un crecimiento económico sostenible y responsable con el medio ambiente.

En relación al tema ambiental, Paz indicó que Bolivia avanza hacia un equilibrio entre inversión y cuidado del medio ambiente. "Quiero decirles que la Pachamama ha cambiado de opinión, que ahora la Pachamama quiere inversión, pero con cuidado medioambiental, no como los últimos 20 años destrozando la patria bajo una excusa de que eran queriendones de la Pachamama", subrayó.

Sobre la situación del combustible, el presidente señaló que YPFB ha dispuesto 20 millones de dólares para regularizar los seguros y el deshacimiento, asegurando que el gobierno trabaja para proteger al sector más afectado y garantizar que los responsables paguen por los daños causados. "Sí o sí, compromiso, porque no puede ser que haya un sacrificio nacional y unos cuantos nos generen este daño", afirmó.

Finalmente, Paz se refirió al proyecto de distribución de recursos 50/50 entre Estado y municipios, asegurando que se trata de un concepto de desarrollo y crecimiento nacional: "Quiero que el país crezca y sea más grande; cuanto más grande la economía, mayor capacidad de tener retornos, y esos retornos se reinviertan".

El mandatario concluyó su intervención recordando que el objetivo del gobierno es avanzar con transparencia, justicia y desarrollo para todos los bolivianos, fortaleciendo la economía, generando empleo y asegurando un futuro prometedor para la nación.

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