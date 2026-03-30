Gobierno crea el programa "Tranca Cero" para digitalizar trámites y eliminar trabas burocráticas

El Gobierno promulgó este lunes el Decreto Supremo 5595, mediante el cual crea el programa "Tranca Cero", una política orientada a avanzar en la digitalización de trámites, eliminar trabas burocráticas y simplificar la gestión en las instituciones públicas.

El presidente Rodrigo Paz afirmó que la medida busca cambiar la relación entre el Estado y la ciudadanía. "La burocracia es el no respeto del tiempo. Dios mediante, con este decreto vamos a acabar con este maldito folder amarillo. (...) Para el 50/50 hay que acabar con el Estado tranca. Este es un esfuerzo nacional", señaló.

El decreto establece un proceso obligatorio y transversal en el Órgano Ejecutivo para eliminar barreras burocráticas, entendidas como requisitos, cobros o trámites que dificultan o encarecen el acceso a servicios o actividades económicas.

Entre las principales medidas se encuentra la creación del Catálogo Nacional de Trámites, que será un registro único, público y obligatorio. Según la norma, ningún requisito que no esté incluido en este catálogo podrá ser exigido por las entidades públicas.

También se implementará el sistema digital "Reporta tu Tranca", una plataforma que permitirá a los ciudadanos denunciar cobros indebidos, demoras o exigencias no autorizadas.

La norma dispone además la elaboración de un Ranking de Simplificación Regulatoria, que evaluará periódicamente a las instituciones públicas en función de la reducción de cargas administrativas y la eficiencia en sus servicios.

Como parte del proceso de modernización, el decreto también apunta a eliminar duplicidades mediante la interoperabilidad entre instituciones y la depuración de requisitos, evitando que distintas entidades soliciten la misma información o documentación a los ciudadanos.

En esa línea, se prohíbe a las entidades del nivel central exigir fotocopias de la cédula de identidad y se limita el uso del certificado de nacimiento a casos estrictamente necesarios.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que la burocracia tiene un impacto económico significativo. "Hoy el Estado tranca nos cuesta alrededor de 6% del Producto Interno Bruto", afirmó, al señalar que el objetivo es desmontar esas prácticas.

Durante la presentación, el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Bolivia, Leopoldo Avellán, indicó que este tipo de reformas buscan reducir las cargas regulatorias que frenan el desarrollo y la inversión, en el marco de un proceso de modernización estatal.