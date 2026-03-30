Las lluvias siguen azotando varias regiones del país y con mayor rigor en La Paz

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ABI
Publicado el 30/03/2026 a las 8h31
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Las persistentes lluvias que azotan gran parte del país comienzan a mostrar su rostro más crítico en el departamento de La Paz, donde derrumbes, crecidas de ríos y carreteras inestables configuran un escenario de emergencia que se replica, con distinta intensidad, en otras regiones del territorio nacional.

En las últimas horas, un hecho dramático reflejó la magnitud del riesgo: comunarios de la provincia Larecaja rescataron a un hombre que quedó atrapado en un árbol en medio de una repentina riada del río Tipuani. El episodio, registrado en videos que circularon en redes sociales, muestra al afectado aferrado a una cuerda improvisada mientras vecinos, organizados, lograban ponerlo a salvo en medio de la fuerza del caudal.

El impacto de las riadas también se siente con fuerza en el oriente del país.  A nivel nacional, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene alertas hidrológicas de prioridad roja y naranja en varias cuencas, especialmente en los ríos Chapare y Mamoré, donde se prevén posibles desbordes.

Se prevén lluvias y tormentas eléctricas en el norte de La Paz, Beni, Pando y el Chapare.

 

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