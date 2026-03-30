Ministro de Hidrocarburos asegura que se mantendrá el precio del combustible

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Publicado el 30/03/2026 a las 13h06
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El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, aseguró que el Gobierno mantendrá el actual precio de os combustibles, a pesar del contexto geopolítico y el incremento en el costo internacional del petróleo.

"Lo importante es primero asegurar a la población que vamos a mantener el precio, no hay ningún problema", afirmó Medinaceli entrevistado por Erbol.

La autoridad aseveró que para mantener los precios de los combustibles el Gobierno implementará diversas acciones, como reforzar la lucha contra el contrabando y estrategias financieras.

En ese sentido, aseveró que a través de la lucha contra el contrabando ya se podrá determinar las regiones donde se registren consumos alejados de lo normal, para saber dónde "atacar".

"Luego hay estrategias financieras que se están discutiendo para mantener este precio y que el consumidor esté tranquilo", señaló.

A inicios de mes, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a través de su vicepresidente de operacionales nacionales, Sebastián Daroca, anunció que el próximo mes de junio revisará el precio del combustible en el país.

Entrevistado por Radio Fides, Daroca explicó que Bolivia usa como referencia los precios internacionales y en la medida que suba el precio del crudo, también podría haber un alza en el costo de todos los combustibles.

"Evidentemente ante una situación de incremento sustancial de precios internacionales, esa será una variable que va tener que analizar el Ministerio de Hidrocarburos", explicó Daroca en radio Fides.

Y enfatizó que "obviamente en la medida en que sube el precio del crudo, suben los precios de todos los combustibles".

Señaló que la variación en los precios internacionales del crudo no tendrá efectos inmediatos y la evaluación se la realizará en junio próximo.

"A mediados de junio de este año, el Ministerio de Hidrocarburos con todo su equipo hará una nueva evaluación de la situación de los precios internacionales y tendrá que tomar una decisión para establecer en el siguiente periodo cuáles van a ser los precios, pero evidentemente ante una situación de incremento sustancial de precios internacionales, esa sí va a ser una variable", agregó Daroca.

En diciembre de 2025, el Gobierno de Rodrigo Paz decidió eliminar la subvención a los hidrocarburos y estableció nuevos precios para el combustible: Gasolina Especial a Bs 6,96/litro, Diésel Oíl a Bs 9,80/litro, Premium a Bs 11,00/litro y GNV Bs 2,73/m³. La garrafa de GLP se mantiene en Bs 22,50.

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