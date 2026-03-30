Santa Cruz: reportan balacera en el Cambódromo y moviliza a la Policía

Una balacera registrada en la zona del Cambódromo, entre el sexto y séptimo anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, dejó a una persona herida y generó un amplio despliegue policial la mañana de este lunes.

De acuerdo con reportes preliminares, sujetos armados atacaron a un individuo en plena vía pública, provocándole lesiones que obligaron a su evacuación inmediata a un centro médico. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

Tras el hecho, efectivos de la Policía Boliviana llegaron al lugar y procedieron a acordonar el área, mientras unidades especializadas e inteligencia iniciaron operativos para dar con los responsables.

Las autoridades indicaron que aún no se han establecido las causas ni el móvil del ataque. En ese sentido, se realiza la revisión de cámaras de seguridad instaladas en la zona con el objetivo de identificar a los implicados y esclarecer lo ocurrido.