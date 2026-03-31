COB pide incremento salarial del 20% y la instalación de mesas de trabajo

La Central Obrera Boliviana (COB) planteó un incremento salarial del 20% como parte de su pliego petitorio presentado al Gobierno. La dirigencia también pidió instalar mesas de trabajo para abordar sus demandas.

"Estamos pidiendo un 20% de incremento salarial, el cual ha sido elaborado con los mismos datos del gobierno no central que ha proporcionado. Es algo consensuado, es algo que se ha elaborado por profesionales también que colaboran a nuestro ente matriz", informó el ejecutivo del ente obrero, Mario Argollo.

La demanda forma parte del pliego petitorio nacional que incluye temas económicos, sociales y laborales. La entrega del documento estuvo acompañada por una movilización en el centro paceño.

La COB también cuestionó la presunta aprobación de normas sin consulta y advirtió sobre el impulso del denominado "fast track" y la posible designación "a dedo" de magistrados. Temas que piden ser tratados en mesas de trabajo.

Argollo señaló que esperan la convocatoria del Gobierno para iniciar el diálogo y advirtió que, si no hay respuesta, las bases podrían asumir medidas.