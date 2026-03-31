Gobierno denuncia que red de sabotaje mezclaba el combustible con agua sucia y aceite en Chile y otros países

En conferencia de prensa, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, junto a varios de sus ministros, dieron a conocer los primeros hallazgos de las investigaciones por la mala calidad de la gasolina y denunciaron que el problema surge por el accionar de una red de sabotaje transnacional que operaría en Chile y otros países.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, detalló que el combustible importado por el país era vaciado en ciertas cantidades para ser recomercializado y las cisternas eran rellenadas con agua sucia mezclada con aceite antes de ser comercializada en el país.

Según su explicación, la red internacional de "robo y sabotaje" operaba en dos puntos claves de Chile, en la ciudad de Arica e Iquique.

Empero, también especificó que hay otros países implicados, como Paraguay.

Oviedo, en ese sentido, detalló que, según las primeras investigaciones, se llegó a adulterar 150 millones de litros de combustible que fueron distribuidos en 5 mil cisternas entre octubre de 2025 y marzo de 2026.

El Ministro, asimismo, señaló que, asumiendo un promedio de un dólar de precio por litro en Chile, esta red delictiva generó un movimiento de 150 millones de dólares.

Aclaró que esta red tiene dos puntos: una donde se origina el delito y otra acá en Bolivia donde se comercializa ese combustible.

Señaló que no se tiene detenidos por el momento, pero sí se cuenta con placas de camiones y nombres de empresas.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz informó que la investigación fue realizada por el Ministerio de Gobierno con la cooperación de las carteras de Hidrocarburos y de Relaciones Exteriores.

"Nos duele profundamente que la patria sufra de esta manera. Esto ha sido un intento de sabotaje y de traición a la patria. Esta red delincuencial opera en varios países, no es solo en Bolivia", dijo.

Explicó que esta red robaba combustible boliviano en garajes y otros espacios del exterior en una "suerte de venta ilegal" de carburantes.