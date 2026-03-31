Kast habló con Paz y compromete cooperación para pesquisa sobre adulteración de gasolina

El presidente de Chile, José Antonio Kast, conversó este martes con su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz, y expresó su total voluntad para cooperar con la investigación del robo de combustible y adulteración que habría ocurrido en su país, según comunicado de ambas cancillerías.

Según el Gobierno boliviano, en territorio chileno se sustraía parte del combustible de cisternas destinadas a Bolivia para comercializarlo en ese país. El faltante era reemplazado con agua mezclada con aceite, lo cual llegaba a consumidores bolivianos causando los daños a los vehículos.

Kast y Paz realizaron este martes una reunión virtual donde se abordó el caso y la seguridad en la frontera.

“Ambos presidentes alentaron a los organismos competentes y ministerios públicos a trabajar de manera coordinada, mediante la interoperabilidad institucional, la articulación técnica y el intercambio oportuno de información sobre estas materias”, dice el comunicado conjunto.