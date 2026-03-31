Rodrigo Paz lanza el decreto “tranca cero” contra la burocracia del Estado

País
Redacción Central
Publicado el 31/03/2026 a las 8h47
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A través de un decreto supremo, el Gobierno nacional lanzó este lunes el programa “Tranca Cero”, una reforma que busca desmontar décadas de burocracia estatal, eliminar trabas en los trámites públicos y transformar la relación entre el ciudadano y el Estado

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que el objetivo central es poner fin a un sistema que -dijo- ha obligado durante años a los bolivianos a enfrentar procesos largos, confusos y costosos.

Paz marcó una diferencia entre el potencial del país y las limitaciones del aparato público. “Bolivia no es un país tranca, el problema es el Estado que hemos construido. Ese Estado frena el desarrollo y ahora lo vamos a transformar”, sostuvo.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que la burocracia no solo genera molestia ciudadana, sino que representa un alto costo económico. “El Estado tranca le cuesta al país alrededor del 6% del PIB (Producto Interno Bruto)”, afirmó, con base en estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Entre las primeras medidas, el Gobierno anunció la eliminación de requisitos redundantes como fotocopias de carnet y certificados que el propio Estado ya posee.

Además, se implementará un catálogo nacional de trámites con una regla estricta: todo procedimiento que no esté registrado, será considerado inválido.

El plan también incluye la digitalización de procesos, la interoperabilidad entre instituciones y la creación de una plataforma denominada “Reporta tu tranca”, que permitirá a los ciudadanos denunciar obstáculos y evaluar el desempeño de las entidades públicas.

Asimismo, el Ejecutivo apuesta por la tecnología como herramienta clave para reducir la corrupción y limitar el poder discrecional de los funcionarios.

Condición

Paz también afirmó que la aplicación del plan 50/50, que plantea la redistribución del presupuesto de forma equitativa entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, requiere primero eliminar el “Estado tranca”. Señaló que el objetivo es evitar que la burocracia se traslade a municipios y gobernaciones con la transferencia de mayores recursos.

“Para el 50/50 hay que eliminar el Estado tranca, no vamos a acabar con el Estado tranca en el gobierno central para que pasemos la burocracia a municipios y gobernaciones...”, aseguró  el presidente Rodrigo Paz.

 

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