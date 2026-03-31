El TSE inicia proceso de segundas vueltas electorales para 6 gobernadores

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzó la convocatoria para la segunda vuelta electoral de gobernadores en cinco departamentos, excepto Santa Cruz, prevista para el domingo 19 de abril, junto con el calendario de actividades.

La convocatoria para el departamento cruceño se emitirá una vez concluido el cómputo de la repetición de votación en algunas mesas de tres municipios.

“La segunda vuelta será el 19 de abril en los seis departamentos, pero vamos a esperar al próximo domingo cuando el departamento de Santa Cruz cierre su cómputo en la repetición de mesas para convocar de manera inmediata a la segunda vuelta en este departamento”, explicó el presidente del TSE, Gustavo Ávila.

Los binomios que pasan a la segunda vuelta son: en Chuquisaca, Luis Ayllón (AGN) y Grover García (Patria Unidos); en La Paz, Luis Revilla (Patria Sol) y René Yahuasi (NGP); en Oruro, Edgar Sánchez (Jach’a) y Oscar Chambi (Patria Oruro).

En Tarija, Adrián Oliva (Patria) y María René Soruco (CDC); en Beni, Hugo Vargas (MNR) y Jesús Égüez (Patria Unidos); y en Santa Cruz, Juan Pablo Velasco (Libre) y Otto Ritter (Santa Cruz Para Todos).

Aunque la resolución convoca a la segunda vuelta de elecciones para gobernador solo en cinco departamentos, el TSE determinó que se avanzará en la organización del proceso electoral para Santa Cruz, “con el objetivo de dar certidumbre a la ciudadanía”.

Calendario electoral

El calendario contempla el sorteo público de jurados electorales y de las franjas en la papeleta entre el 31 de marzo y el 6 de abril, con la notificación a jurados desde el 1 de abril.

La difusión de la propaganda electoral se realizará del 6 al 15 de abril en cinco departamentos, y los debates entre los candidatos están programados para el 12 de abril.

El proceso utilizará el mismo padrón electoral de las elecciones anteriores.

Por otro lado, el TSE indicó que, mientras no se designen tribunales electorales en La Paz, seguirá a cargo del proceso en este departamento.

Además, en Santa Cruz supervisará todas las actividades con su equipo técnico y logístico para garantizar transparencia.