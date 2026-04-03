Impase por Malvinas/Falklands: Argentina respalda a Bolivia, mientras embajador británico rechaza dar "paso atrás"

Ha escalado la controversia por un posicionamiento boliviano sobre el tema de las islas Malvinas/Falklands. El embajador británico en La Paz, Rich Porter, aseveró que no callará ni dará paso atrás en la defensa de su país, mientras que el canciller de Argentina, Pablo Quirno, expresó su agradecimiento y respaldo al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia por su apoyo en esta cuestión.

El tema de las islas es controvertido porque Argentina reclama soberanía sobre las Malvinas, pero el Reino Unido tiene presencia en ese territorio, que denomina Falklands, y sostiene en un referendo su población decidió ser británica.

La polémica con Bolivia surgió después de que un viceministro participó en el acto por el Día de los Caídos en la Guerra de las Malvinas y una nota de prensa de la Cancillería señaló que Bolivia continuará acompañando a Argentina en esta causa. El embajador británico consideró una intervención decepcionante e inaceptable la declaración de la Cancillería boliviana.

Mediante su cuenta de X, el canciller argentino calificó las declaraciones del embajador Porter como "expresiones desafortunadas" y consideró valioso el apoyo boliviano en este tema. Sostuvo que "la Cuestión Malvinas no es sólo argentina, es fundamentalmente una causa regional".

La Cancillería boliviana, a través de un comunicado, tomó nota de las afirmaciones del embajador, pero pidió respeto mutuo, a tiempo de negar injerencia en temas internos de otros estados.

Sin embargo, el embajador Porter, mediante X, ratificó que cualquier intervención pública sobre asuntos soberanos de su país, será respondida "con fuerza y de inmediato".

"Todo el mundo lo verá. No me quedaré en silencio. No daré un paso atrás. Siempre defenderé a mi país, siempre lo protegeré, y si llega el momento, daré todo, incluso mi vida, para protegerlo", advirtió.