Habilitan 105 mesas para repetir la votación en tres municipios de Santa Cruz el domingo 5

Este domingo 5 de abril, en 105 mesas de sufragio en los municipios de San Ignacio de Velasco, San Javier y la capital cruceña se repetirá la votación luego de identificarse irregularidades en las pasadas elecciones subnacionales del domingo 22 de marzo.





El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Marco Monasterio, en contacto con Bolivia TV, informó que este sábado en la madrugada partió el material electoral hacia San Ignacio de Velasco y San Javier. Luego, se hará lo mismo con los recintos de Santa Cruz de la Sierra.





Este sábado, como parte de las tareas del TED Santa Cruz, se realizó el control de calidad de material electoral para la repetición de votación de este 5 de abril a fin de verificar que todo esté en orden.





Asimismo, el TED de Santa Cruz capacitó a juradas y jurados electorales en los recintos de capacitación 16 de Julio y la Escuela René Barrientos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y en el recinto Adolfo Burton en el municipio de San Javier.

Recordaron que la asistencia de los jurados es obligatoria, por lo que instaron a los ciudadanos elegidos a asistir y cumplir con su deber cívico para evitar sanciones. “¡Contamos con tu responsabilidad y participación!”, expresaron.





Este domingo 5 de abril se repetirán la votación de los comicios subnacionales en 105 mesas de sufragio: 98 están en San Ignacio de Velasco, tres en San Javier y cuatro en la capital cruceña.





El domingo 22 de marzo, durante la votación en las elecciones subnacionales, se encontraron papeletas de la provincia Andrés Ibáñez en la provincia Velasco, por lo que, tras un análisis previo al informe emitido por el TED de Santa Cruz, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral definió repetir la votación que ya había sido suspendida. A esta razón se suma la falta de material electoral.