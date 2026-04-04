Oruro: Más de 150 artistas exponen pasajes de la biblia en la arena

En los Arenales de Cochiraya en Oruro, más de 150 artistas nacionales e internacionales participaron en la XX versión del Encuentro de Esculturas en Arena, lugar donde exponen sus obras inspiradas en episodios de la biblia en este Viernes Santo.





“Hemos tomado pasajes del antiguo y nuevo testamento (…); es decir pasajes, pedazos de parte de la historia que cada delegación ha tomado”, detalló el rector del Instituto de Formación Artística Bellas Artes de Oruro, Finelez Llanque, en contacto con ATB.





En esta actividad estuvieron presentes artistas de Perú y Argentina y de varios departamentos del país, entre ellos Beni, Santa Cruz y Tarija, que iniciaron su trabajo el jueves 2 de abril para tener todo listo para este viernes Santo.

Llanque resaltó que con esta actividad también se busca visibilizar la fragilidad de los arenales orureños y su riesgo de deterioro, por lo que llamó a las autoridades a preservar este patrimonio cultural, parte de la leyenda del Carnaval de Oruro.





El Encuentro de Esculturas en Arena se convirtió en una tradición anual en el departamento orureño, inició en 2004, y es un espacio que congrega a las familias y les permite disfrutar de un espectáculo único que muestra la creatividad y el talento de los participantes.