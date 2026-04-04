Senador del PDC acude a la CIDH y pide medidas cautelares por la segunda vuelta en La Paz

El senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Wilder Veliz, informó este sábado que acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar la adopción de medidas cautelares con el fin de garantizar la realización de la segunda vuelta electoral para la Gobernación de La Paz.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el legislador señaló que, ante una “flagrante vulneración de derechos políticos”, tanto individuales como colectivos, no se puede permitir que se atente contra la democracia ni contra la voluntad soberana del pueblo.

En las últimas horas, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se ratificó en que la segunda vuelta quedó sin efecto, en aplicación del artículo 64 de la Ley de Régimen Electoral, que establece que, si una organización política declina participar en el balotaje, se proclama automáticamente como ganador al candidato que continúa en carrera.

En ese marco, el TSE proclamó como ganador a Luis Revilla, candidato de la alianza oficialista, luego de que el postulante René Yahuasi, de Nueva Generación Patriótica (NGP), quedara fuera del proceso tras el retiro de su organización política, en medio de una polémica que ha generado cuestionamientos sobre el derecho ciudadano a elegir.

“Esta situación afecta de manera directa al pueblo paceño, al vulnerar su derecho fundamental a elegir libremente a su gobernador. No se trata de un hecho menor: estamos hablando de más de dos millones de votantes cuyos derechos están siendo desconocidos”, expresó Veliz.

El senador, quien además es secretario del Comité de Justicia Plural del Senado, anunció que se recurrirá a todas las vías legales, tanto nacionales como internacionales, para defender el respeto a los derechos políticos y la institucionalidad democrática.

“La voz del pueblo debe ser escuchada y respetada”, enfatizó.