Yahuasi convoca a organizaciones sociales para definir acciones en defensa de la segunda vuelta en La Paz

En el intento de reactivar la segunda vuelta electoral por la Gobernación de La Paz, el que fuera candidato de NPG, René Yahuasi, convocó a una reunión para este lunes 6 de abril por la mañana en el mercado campesino de El Alto, donde se informará sobre la situación actual y se definirán acciones junto a diversas organizaciones sociales.

El dirigente señaló que al encuentro fueron invitados sectores como la Central Obrera, la Confederación de Campesinos, la federación Bartolina Sisa, además de representantes de mineros, transportistas, gremialistas, juntas vecinales y el magisterio urbano y rural. También se prevé la participación de exautoridades políticas y sindicales.

“Entonces ellos van a determinar las acciones a seguir, porque acá lo que está en juego es la democracia”, afirmó Yahuasi, al referirse al objetivo de la reunión.

Yahuasi participó en las elecciones subnacionales como candidato de Nueva Generación Patriótica (NGP), logrando el segundo lugar con el 9% de los votos, por detrás de Luis Revilla, quien alcanzó el 20%. No obstante, la decisión de su partido de retirarse de la segunda vuelta generó su rechazo y el de sectores sociales que cuestionan a Revilla, los cuales ahora exigen que el balotaje continúe.

En ese contexto, el dirigente denunció que impedir la realización de la segunda vuelta constituiría un atentado contra la democracia, insistiendo en que la voluntad popular es que se lleve adelante este proceso electoral.

Finalmente, indicó que serán las organizaciones sociales las que definan si se asumen medidas de presión, incluidas posibles movilizaciones, en función de las determinaciones que se adopten en la reunión.