Bolivia después de las subnacionales: un tablero político

País
RUDDY ORELLANA V.
Publicado el 05/04/2026 a las 7h30
ESCUCHA LA NOTICIA

La reelección de Manfred Reyes Villa en la Alcaldía de Cochabamba y el triunfo de Leonardo Loza en la Gobernación configuran un escenario de doble legitimidad. Mientras el primero consolida un modelo de gestión urbana, el segundo expresa el peso de las organizaciones territoriales. Más allá de la lectura electoral, el dato clave está en los municipios: una importante presencia de actores vinculados a estructuras políticas previas como el MAS y redes territoriales —aunque bajo distintas siglas y alianzas— evidencia un fenómeno de reconfiguración política antes que desaparición. Lo que ocurrió no es una retirada, sino una dispersión estratégica del poder, donde liderazgos y estructuras se redistribuyen en múltiples plataformas locales para preservar influencia.

A este escenario se debe suma el gran desafío del presidente Rodrigo Paz Pereira: cumplir con su oferta de un modelo 50/50 en la distribución del poder y los recursos. Ha llegado la hora de negociar, en un contexto que no será sencillo, marcado por la fragmentación política y la diversidad de actores territoriales. Paz ha planteado la instalación de una mesa de diálogo donde se construya este esquema, lo que implica, también, replantearse el debate sobre autonomías, un tema urgente en la agenda nacional y particularmente sensible en Cochabamba.

Los Tiempos pudo dialogar con el analista político Paúl Coca, sobre si consideraba que la coyuntura subnacional está ante una renovación genuina de liderazgos o se trata simplemente de una redistribución de fuerzas dentro de las mismas estructuras tradicionales del “masismo”.

¿Masismo unificado?

Coca señala que, tras la salida del MAS del gobierno y las divisiones internas previas, “Cochabamba se convirtió en un laboratorio para probar la unidad del partido”. Para las elecciones subnacionales, “el MAS adoptó el nombre de Alianza Unidos por los Pueblos y cambió de color: de azul a blanco”, un movimiento relevante para la psicología política, sostiene.

Añade además que, durante la etapa electoral, “Evo Morales actuó como jefe de campaña, Leonardo Loza fue el candidato a Gobernación y otros masistas, como Grover García, participaron como representantes de distintas facciones internas”. Esta estrategia funcionó: la Gobernación en Cochabamba se ganó en primera vuelta, mostrando que “la reunificación territorial fue efectiva”.

Al mismo tiempo, “muchos masistas se dispersan en diversos partidos y alianzas, con resultados mixtos”. La gran pregunta es si, en el futuro cercano, será posible “una unificación de todos los masistas presentes en distintas fuerzas políticas”, enfatiza Coca.

Santa Cruz: liderazgo en disputa

En Santa Cruz, la segunda vuelta en la Gobernación refleja una transformación profunda: el departamento deja de tener un liderazgo dominante y pasa a un escenario de competencia horizontal entre élites políticas. En este contexto, la figura de Luis Fernando Camacho muestra signos de ¿desgaste? Su capital político, construido en torno a la confrontación y la movilización regional, enfrenta hoy varios límites: fragmentación del bloque opositor, emergencia de nuevos liderazgos y fatiga del discurso confrontacional. 

A nivel nacional, estas elecciones mostraron un tablero político fragmentado con el surgimiento de opciones locales. Santa Cruz sorprendió, con un Luis Fernando Camacho visiblemente desgastado y una Alcaldía cruceña al borde del colapso. La Paz presenta otro escenario complejo: César Dockweller ganó la Alcaldía, mientras que la Gobernación aún está pendiente, con Luis Revilla como posible ganador, hasta que se defina la segunda vuelta.

La explicación de toda esta “ensalada” política se encuentra en la dispersión del poder y el fin de ciclo del MAS. Según el analista Paúl Coca, “estas lecciones son interesantes: salvo Santa Cruz, no hay ganadores hegemónicos”, como sí ocurrió con Mamén Saavedra. Este fin de ciclo trae consigo alcaldes en ciudades como La Paz y El Alto que enfrentan situaciones de gobernabilidad mínima en sus concejos municipales, por lo que tendrán que buscar acuerdos para poder gestionar efectivamente, sostiene.

Asimismo, añade el analista, pocos candidatos lograron la reelección: destacan Manfred Reyes Villa en Cochabamba y Jhonny Torres en Tarija, mientras que otros optaron por la renovación total. Sin embargo, esta renovación no otorga poder absoluto a los alcaldes; “ganar la elección no garantiza que puedan implementar su gestión”. El escenario nacional, con la elección de Rodrigo Paz, y la no reelección de líderes como Camacho en Santa Cruz, Iván Arias en La Paz o Santos Quispe en la Gobernación paceña, refleja que “el fin de ciclo del MAS está impulsando cierta renovación, pero con límites claros”.

En definitiva, el mensaje es que no basta con ganar la elección, sino que los nuevos líderes deberán demostrar capacidad de gestión en los próximos cinco años para consolidar su poder territorial y político, puntualiza. 

Comportamiento electoral

El electorado, especialmente en áreas urbanas, parece estar girando hacia perfiles más ejecutivos que ideológicos, más locales que nacionales y más centrados en gestión que en discurso. Esto explica victorias contundentes en algunas alcaldías y resultados fragmentados en gobernaciones, reitera Coca.

Un sistema en transición

Las elecciones subnacionales no consolidan un nuevo orden político; más bien evidencian uno en plena transformación. El poder ya no se concentra en grandes bloques, sino que se fragmenta, se territorializa y se negocia. Cochabamba sintetiza este momento: estructuras políticas que no desaparecen, sino que se adaptan, se redistribuyen y buscan recomponerse desde lo local. Bolivia entra así en una etapa donde la clave no será quién domina, sino quién logra articular lo disperso.

Alcaldía vs. Gobernación

¿Cómo se explica el caso de Cochabamba, donde Manfred Reyes Villa ganó la Alcaldía y Leonardo Loza la Gobernación?

El analista Paúl Coca señala que “en Cochabamba, Manfred concentró mucho voto, pero la Gobernación es muy diferente, porque vota todo el departamento; ese es un detalle importante”. Coca explica que, al tratarse de elecciones subnacionales —que deberían llamarse autonómicas—, se generan dinámicas distintas debido a que los votantes manejan dos papeletas separadas: una para la Alcaldía y otra para la Gobernación. Así, aunque sean parte del mismo proceso electoral, las personas pueden decidir apoyar a candidatos distintos en cada nivel.

“Lo de Manfred es un claro ejemplo de esto”, afirma Coca. Su candidato a la Gobernación, Vikingo, no logró que todos los que votaron por Manfred lo hicieran también por él. Un fenómeno similar se observó en La Paz: Luis Revilla arrasó en la Gobernación, pero el candidato a Gobernación de Alianza Patria, Nemo Rivero, no consiguió trasladar ese apoyo de Revilla hacia su propia candidatura.

En resumen

Las elecciones subnacionales en Bolivia reflejan un escenario político fragmentado y diverso, donde los resultados locales no siempre coinciden con las tendencias departamentales. 

En este contexto, el país queda con poder descentralizado, liderazgo disperso y un desafío central: transformar el triunfo electoral en gestión efectiva, donde la habilidad para gobernar localmente será clave en los próximos años.

Tus comentarios

Lo más leído

1
11 nuevos concejales tiene la tarea de fiscalizar, legislar y deliberar
2
Inicia jornada de repetición de votación de elecciones subnacionales en tres municipios de Santa Cruz
3
Cuatro de once concejales titulares son mujeres en el municipio de Cercado
4
Tres personas mueren tras explosión e incendio de una vivienda en Santa Cruz
5
En Cochabamba, ninguna mujer fue electa alcaldesa en 47 municipios

Lo más compartido

1
Oruro: Más de 150 artistas exponen pasajes de la biblia en la arena
2
11 nuevos concejales tiene la tarea de fiscalizar, legislar y deliberar
3
Inicia jornada de repetición de votación de elecciones subnacionales en tres municipios de Santa Cruz
4
Irán autoriza tránsito de buques con ayuda a través de Ormuz
5
Cuatro de once concejales titulares son mujeres en el municipio de Cercado

Más en País

05/04/2026
Inicia jornada de repetición de votación de elecciones subnacionales en tres municipios de Santa Cruz
La jornada de repetición del voto de las elecciones subnacionales inició en los municipios de San Javier, San Ignacio de Velasco y la ciudad de Santa Cruz de...
Ver más
05/04/2026
TSE reafirma suspensión del balotaje entre Revilla y Yahuasi
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reafirmó ayer la suspensión de la segunda vuelta entre Luis Revilla (Patria) y René Yahuasi (NPG) y respondió a través de...
Ver más
El senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Wilder Veliz, informó este sábado que acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar la adopción de medidas cautelares...
Ver más
04/04/2026
Senador del PDC acude a la CIDH y pide medidas cautelares por la segunda vuelta en La Paz
Este domingo 5 de abril, en 105 mesas de sufragio en los municipios de San Ignacio de Velasco, San Javier y la capital cruceña se repetirá la votación luego de identificarse irregularidades en las...
Ver más
04/04/2026
Habilitan 105 mesas para repetir la votación en tres municipios de Santa Cruz el domingo 5
Después de que la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) aceptara la declinatoria de Nueva Generación Patriótica (NGP) de participar en la segunda vuelta por la Gobernación del departamento...
Ver más
04/04/2026
TSE da seis respuestas a preguntas clave sobre la suspensión de la segunda vuelta en La Paz
Una filtración de documentos expuso el alcance de una red de desinformación vinculada con intereses rusos que operó en más de 30 países, incluyendo Bolivia y Argentina, mediante estrategias que...
Ver más
04/04/2026
Investigación revela una presunta red de propaganda rusa que operó en Bolivia y Argentina
En Portada
05/04/2026 Mundo
La NASA presenta la primera foto de la cara oculta de la Luna tomada por la Misión Artemis II
Una imagen enviada por la tripulación de la Misión Artemis II de la NASA capturó la Cuenca Oriental en el borde del disco lunar.
vista
05/04/2026 Economía
Compensación por la gasolina desestabilizada llegó a Bs 8,9 millones
De acuerdo al Sistema de Registro y Evaluación de Contingencias (SREC), hasta este domingo los pagos de compensación por el suministro de gasolina...
vista
05/04/2026 Seguridad
ENDE reporta incendio en la Subestación Carrasco; fue controlado sin afectar el suministro eléctrico
La Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) Corporación informó que la noche de este sábado ocurrió un incendio en la Subestación Carrasco, salida Las Brechas,...
vista
05/04/2026 Mundo
Papa León XIV: "Nos estamos acostumbrando a la violencia"
El papa León XIV llamó este domingo a "elegir la paz" y denunció la indiferencia ante las guerras, en su primer mensaje de Pascua, marcado por el conflicto en...
vista
05/04/2026 Tenis
Hugo Dellien termina una gran semana en Brasil y logra un subcampeonato
Hugo Dellien cumplió con una gran semana en Brasil al lograr el subcampeonato del Challenger de San Leopoldo, donde este domingo cayó en la final de singles...
vista
05/04/2026 País
Inicia jornada de repetición de votación de elecciones subnacionales en tres municipios de Santa Cruz
La jornada de repetición del voto de las elecciones subnacionales inició en los municipios de San Javier, San Ignacio de Velasco y la ciudad de Santa Cruz de...
vista
Actualidad
El próximo 9 de abril todas las autoridades electas en los comicios subnacionales del 22 de marzo recibirán sus...
Ver más
05/04/2026 Cochabamba
11 nuevos concejales tiene la tarea de fiscalizar, legislar y deliberar
En Bolivia, según la Ley de Régimen Electoral, el municipio está compuesto por el Ejecutivo y el Legislativo.
Ver más
05/04/2026 Cochabamba
Cuatro de once concejales titulares son mujeres en el municipio de Cercado
En Cochabamba, ninguno de sus 47 municipios eligió a una mujer como alcaldesa, según un informe de la Coordinadora de...
Ver más
05/04/2026 Cochabamba
En Cochabamba, ninguna mujer fue electa alcaldesa en 47 municipios
En lo que va del año, 657 perros y gatos ya fueron esterilizados en el marco de la campaña sectorial que impulsa la...
Ver más
05/04/2026 Cochabamba
Zoonosis extiende las campañas de esterilización de mascotas a los barrios
Deportes
La creación de un grupo de hinchas que invierta en el club Wilstermann es una de las propuestas de Stephan Müeller, un...
Ver más
05/04/2026 Fútbol
El dirigente Stephan Müeller quiere salvar a Wilstermann con un grupo de hinchas aportantes
Hugo Dellien cumplió con una gran semana en Brasil al lograr el subcampeonato del Challenger de San Leopoldo, donde...
Ver más
05/04/2026 Tenis
Hugo Dellien termina una gran semana en Brasil y logra un subcampeonato
San Antonio ganó este sábado como local a Oriente Petrolero por 2-0 con goles de José Briceño (24’) y Andrés Cordoba (...
Ver más
04/04/2026 Fútbol
San Antonio de Bulo Bulo vence a Oriente Petrolero
El ecuatoriano Sixto Vizuete, de 65 años, dirigirá al plantel de The Strongest. A través de redes sociales, el...
Ver más
04/04/2026 Fútbol
Sixto Vizuete dirigirá The Strongest
Tendencias
En este Viernes Santo concluye la votación internacional que tiene como protagonista a una especie boliviana poco...
Ver más
03/04/2026 Medio Ambiente
Nuestro escarabajo boliviano sigue en primer lugar, hoy es el último día de votación para que gane el campeonato mundial
En medio de las discusiones globales sobre biodiversidad, una pequeña especie del oriente boliviano ha irrumpido con...
Ver más
31/03/2026 Medio Ambiente
Bolivia en la cima: el escarabajo tigre lidera la gran final internacional
Naciones Unidas advierte de que el nivel del mar es ya unos 20 centímetros más alto que en 1900 y de que un tercio de...
Ver más
30/03/2026 Medio Ambiente
La ONU advierte: un tercio de los glaciares pueden desaparecer en 2050
El Bolivian Ornate Tiger Beetle, un llamativo escarabajo que destaca por su belleza y singularidad, se mantiene al...
Ver más
29/03/2026 Medio Ambiente
Escarabajo boliviano lidera una reñida competencia, en su cuarto "round", está con 51 % y su rival con 49 %
Doble Click
Más de mil artistas provenientes de 16 naciones protagonizarán más de 130 conciertos en el XV Festival “Misiones de...
Ver más
05/04/2026 Música
Llega con fuerza la XV versión del “Festival Misiones de Chiquitos”
Asus 47 años, la ingeniera y astronauta de la NASA Christina Koch, nacida en Michigan y forjada en los paisajes de...
Ver más
05/04/2026 Vida
Christina Koch, la primera mujer en viajar a la Luna con Artemis II
¡Con más de 300.000 votos en la ronda final, el escarabajo tigre ornamentado boliviano causó furor y se alzó con el...
Ver más
04/04/2026 Vida
Histórico: el escarabajo chiquitano gana el Desafío de Conservación de Uproar
“El tiempo y sus combinaciones: los años y los muertos y las sílabas, cuentos distintos de la misma cuenta. Espiral de...
Ver más
03/04/2026 Cultura
Octavio Paz a 112 años: tus palabras giran como piedra de sol