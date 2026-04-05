Inicia jornada de repetición de votación de elecciones subnacionales en tres municipios de Santa Cruz

La jornada de repetición del voto de las elecciones subnacionales inició en los municipios de San Javier, San Ignacio de Velasco y la ciudad de Santa Cruz de la Sierra donde 105 mesas de sufragio fueron habilitadas por el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz.





Como ocurrió en la elección pasada del domingo 22 de marzo, la población podrá acudir a las urnas durante el periodo de ocho horas a partir del inicio de la votación que estaba prevista para las 08:00. El documento para poder emitir el voto es la cédula de identidad en original, en físico y vigente.





Desde el TED de Santa Cruz mostraron imágenes del inicio de la repetición del voto en la capital cruceña y San Ignacio de Velasco sin reportar ningún inconveniente.





Mediante un comunicado emitido este sábado, el ente electoral informó que la comunidad de ciudadanos extranjeros que radican en San Ignacio de Velasco (área urbana) están exentos de votar en concordancia con el artículo 45 de la Ley 026 del Régimen Electoral, “puesto que la votación será solo a nivel departamental”.





Entre tanto, se habilitaron un total de 105 mesas de sufragio: 98 están en San Ignacio de Velasco, tres en San Javier y cuatro en la capital cruceña debido a irregularidades en las pasadas elecciones por confusión en las papeletas y falta de material electoral.





La repetición de la votación en algunos casos es para ambos niveles, tanto Gobernación como alcaldías.