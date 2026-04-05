TSE reafirma suspensión del balotaje entre Revilla y Yahuasi

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reafirmó ayer la suspensión de la segunda vuelta entre Luis Revilla (Patria) y René Yahuasi (NPG) y respondió a través de un comunicado seis “preguntas clave”, tras que el 1 de abril la Sala Plena, en su conjunto, aceptó la declinatoria de la organización política Nueva Generación Patriótica (NGP) de participar en este balotaje.



El TSE explicó que en consecuencia la realización de la segunda vuelta en este departamento quedó sin efecto y respondió las “principales preguntas que giran en torno a esta situación”.



A la pregunta: ¿Puede el NGP declinar su participación en la segunda vuelta? El TSE indicó: Sí, porque la ley le permite hacerlo, el Artículo 64 de la Ley de Régimen Electoral establece que, si alguna de las dos fórmulas en contienda declina su participación por escrito, no se realizará la segunda vuelta.



En ese caso, el TSE debe proclamar como Gobernadora o Gobernador a la candidatura de la otra fórmula.



Con esta ley, ya se realizaron tres elecciones generales y tres elecciones subnacionales hasta la fecha, sin que haya existido observación sobre estas disposiciones por parte de los actores políticos, exlegisladores o analistas anteriormente, recordó.



Además, a la consulta: ¿El TSE tenía la opción de no aceptar esta solicitud? Respondió: Uno de los principios rectores del Órgano Electoral Plurinacional es el principio de legalidad, que dispone el cumplimiento de la ley.



La normativa electoral reconoce expresamente el derecho de una organización política a declinar su participación en segunda vuelta. En ese marco, el TSE está obligado a actuar en estricto cumplimiento de la ley.



No hacerlo implicaría incurrir en responsabilidades legales, como incumplimiento de deberes y la emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y a la normativa vigente.

Reacciones



Por cuarto día, los seguidores de Yahusi realizan una vigilia en puertas del Tribunal Supremo Electoral exigiendo la segunda vuelta.



En tanto, Yahuasi convocó a las organizaciones sociales a movilizarse a partir del 6 de abril y a un encuentro en la ciudad de El Alto.

Senador



El senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Wilder Veliz, informó ayer que acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar la adopción de medidas cautelares con el fin de garantizar la realización de la segunda vuelta electoral para la Gobernación de La Paz.



A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el legislador señaló que, ante una “flagrante vulneración de derechos políticos”, tanto individuales como colectivos, no se puede permitir que se atente contra la democracia”.