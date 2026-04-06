Evo dice estar sorprendido por presuntos vínculos de García Linera con la "red de corrupción" en YPFB

El expresidente del Estado, Evo Morales, aseveró estar sorprendido por los presuntos vínculos de quien fuera su vicepresidente durante 14 años, Álvaro García Linera, en una supuesta red de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

"A mí me sorprendió esta noticia, ojalá no sea verdad, pero si es verdad es muy grave. Es meterse en negocios", aseveró Morales al respecto en su programa en radio Kawsachun Coca.

Morales señaló que "tarde o temprano" se sabrá la verdad respecto a las denuncias que hay en contra de García Linera.

La reacción de Morales surge después de que el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, asegurara que las primeras investigaciones sobre el nexo de Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), arrojaron vínculos con "resabios" de Álvaro García Linera.

"Esa empresa (YPFB) ha estado totalmente capturada por una red criminal, donde entre las personas que destacan está justamente el hijo del expresidente y otras personas, incluso resabios de la gestión de don García Linera, alguna gente que se quedó y de otras de otras organizaciones criminales que se armaron con bastante tiempo", dijo Paredes entrevistado por Erbol.

Reveló que la laptop y los celulares de Marcelo Arce muestran una "comunicación fluida" con "resabios" de la gestión de García Linera y "otros personajes destacados de la gestión del señor Luis Arce".

Consultado si García Linera era "hombre fuerte" en YPFB, Paredes señaló que "con seguridad, él fue un hombre fuerte en su momento y las investigaciones arrojan eso".



