Gobierno lanzará un paquete de medidas impositivas hoy para reactivar la economía

País
Redacción Central
Publicado el 06/04/2026 a las 8h41
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El presidente Rodrigo Paz Pereira anunció que este lunes lanzará varias medidas relacionadas con temas impositivos en el marco de sus acciones para liberar la economía boliviana e impulsar la reactivación de varios sectores estratégicos afectados con el denominado “Estado tranca”.

“No puedo (entrar en detalles) porque eso sería romper la sorpresa, pero el lunes vamos a dar ya anuncios concretos en temas impositivos, en temas de factura, en temas de liberar la economía”, dijo Paz en un contacto con un medio de comunicación en Santa Cruz, el pasado sábado.

El Gobierno busca sacar al país de la crisis con una serie de medidas y Paz destacó que “esto ya está andando”.

“Las leyes ya empezamos a entregarlas al Parlamento, algunas ya se han aprobado. Estamos esperando la ley del perdonazo tributario, que es muy importante”, afirmó.

Agregó que esa medida va a liberar a mucha gente que tiene deudas con el fisco para que reinviertan en Bolivia. 

“¿Para qué los voy a corretear? Prefiero que reinviertan en Bolivia, reactiven sus economías y reactiven sus empresas. Así que Semana Santa se cierra bien y vienen buenas noticias las siguientes semanas”, aseguró.

En tanto, el domingo el mandatario se reunió con su gabinete en Tarija. Mediante imágenes difundidas en sus redes sociales, el presidente mostró una reunión con todo su gabinete en en vísperas de anuncios “sobre temas de relevancia para el país”. 

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