Paz promulga el DS 5600 que elimina los procesos de contratación directa del sector público

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este lunes el Decreto Supremo 5600 que buscar destapar "el estado cloaca" y eliminar todos los procesos de contratación directa de bienes, obras y servicios que se realizan en entidades del sector público.

"Queremos pasar de este sistema opaco a uno transparente (...) no hay persecución hay responsabilidad", indicó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.

En ese sentido, la autoridad explicó que durante la gestión del expresidente Luis Arce se promulgaron 161 decretos, de los cuales 105 son "sin monto" y están vigentes para dar adjudicaciones sin licitaciones. Entonces, el DS 5600 busca eliminar esta normativa.

"Se abrogan los Decretos Supremos y se derogan las disposiciones normativas contenidas en Decretos Supremos que autorizan contrataciones directas de bienes, obras y servicios bajo normativa específica distinta al Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios", dice el decreto.

Asimismo, Lupo indicó que encontraron errores del anterior Gobierno que no son aislados. "Hemos encontrado hospitales que no funcionaban Cochabamba y Potosí. Infraestructura abandonada y deteriorada, obras sin utilidad, decretos sin responsables, 702 ambulancias compradas sin licitaciones, hospitales de segundo y tercer nivel sin concluir", aseveró el ministro y sostuvo que esta norma destapará el "estado cloaca".