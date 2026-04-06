Una provincia de Oruro tendrá balotaje también para elegir un asambleísta

El domingo 19 de abril no sólo se votará para elegir a gobernadores en segunda vuelta, sino también para el asambleísta departamental por territorio de la provincia Sajama, en Oruro.

Es un caso único en la historia electoral boliviana.

El balotaje provincial en Sajama se impone porque, en la primera vuelta, dos candidatos empataron con un número de votos exacto: 727 sufragios para el candidato a asambleísta por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Samuel Heber Paco Laura, y el mismo número para el de la Alianza Oruro Avanza (AOrA), Melanio Gómez Mollo.

Así, el 19 de abril, los más de cuatro mil electores inscritos de la provincia Sajama votarán para elegir gobernador de su departamento, y también por su asambleísta departamental. Para esto, se les entregará a dos papeletas.

Esta doble votación se realizará en los municipios de Curahuara de Carangas y Turco, que conforman la provincia.

Ya se realizó el sorteo de la ubicación de cada franja en la papeleta y la alianza Ahora ocupará la izquierda, mientras que el MTS irá a la derecha.

Paralelamente, el departamento de Oruro en su integridad votará para elegir a su gobernador en segunda vuelta, entre Édgar Sánchez de la Alianza Jach’a y Óscar Chambi, de la Alianza Patria.

“Habrá dos papeletas, dos ánforas y todo el material necesario para garantizar un proceso claro y ordenado”, aseguró la autoridad electoral.