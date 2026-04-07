Ante las amenazas de Vargas y Quispe, la sala plena del TSE apoya a Ávila y rechaza las presiones

El Tribunal Supremo Electoral denunció este martes que el presidente de esa instancia, Gustavo Ávila Mercado, es víctima de amenazas contra su integridad por parte de actores políticos y demandó que los actores políticos y sociales actúen en el marco de la ley. En las últimas horas, los excandidatos David Vargas y Rafael Quispe lanzaron mensajes contra Ávila.

"La Sala Plena condena de manera enfática cualquier intento de amedrentamiento o presión que pretenda debilitar la institucionalidad del Órgano Electoral Plurinacional o menoscabar la confianza de la ciudadanía en este órgano del Estado y en sus autoridades", dice el comunicado el TSE luego de expresar su "firme rechazo y profunda preocupación ante las amenazas vertidas por algunos excandidatos y actores sociales en contra del Presidente de esta institución en los últimos días".

David Vargas, excandidato a la Alcaldía de El Alto, lanzó un discurso contra Ávila y expresó su disconformidad por el hecho de que él fue anulado horas antes de las elecciones del 22 de marzo y hace pocos días el TSE proclamó ganador a Luis Revilla tras la declinatoria de Nueva Generación Patriótica.

"Ávila donde te vea hijo de tu madre, de un sopapo te voy a hacer 10 vueltas la cabeza, carajo", dijo el excapitán Vargas en un actor público.

Por su parte, Rafael Quispe, quien también fue inhabilitado como candidato a la gobernación de La Paz, dijo que no descansará hasta ver que Ávila sea procesado por las decisiones que tomó al frente del TSE.

"Y te digo Ávila de frente y te quejas en la prensa y adentro que te han amenazado, el 1nd10 no amenaza, el 1nd10 cumple, cinco años va a pasar tu gestión y te vas a ver en Chonchocoro conmigo, ahí te vas a ver", afirmó Quispe.

Vargas arremetió contra Ávila Mercado y le acusó de "robar la voluntad de los alteños y jugar con el poder" al definir la suspensión del balotaje y convocó a la población alteña a movilizarse para exigir la realización de una segunda vuelta electoral.

En ese marco, la sala plena del TSE, mediante un comunicado, dijo que "ningún tipo de presión externa comprometerá el cumplimiento de este mandato", al asegurar que la autoridad electoral "actúa con apego a las leyes".