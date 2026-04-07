La COB anuncia cabildo el 1 de mayo para formular una agenda nacional

La Central Obrera Boliviana (COB) resolvió este martes, en un ampliado de emergencia, convocar a un cabildo nacional para el próximo 1 de mayo, con el objetivo de construir una agenda que refleje su visión de país y promueva transformaciones estructurales.

De acuerdo con la resolución del ente matriz de los trabajadores, en el cabildo se pondrán a consideración preguntas de fondo orientadas a generar cambios en beneficio de los distintos sectores sociales, además de consolidar una propuesta de agenda nacional.

El ejecutivo de la COB, Mario Argollo, explicó que este encuentro permitirá trazar “una línea de una agenda nacional”, al considerar que el Gobierno carece de una política a largo plazo y comete errores en su gestión.

En paralelo, la organización determinó aceptar la invitación del Ejecutivo para instalar mesas de diálogo en torno a su pliego petitorio.

Según indicó el líder cobista, el objetivo de asistir a esas mesas es debatir las demandas laborales y evitar la aprobación de decretos supremos que ellos consideren perjudiciales para la clase trabajadora y el conjunto de la población.

La COB también advirtió que, en caso de no obtener respuestas favorables, en el corto plazo definirá una agenda de lucha junto con un cronograma de movilizaciones, frente a una eventual negativa al pliego petitorio 2026.