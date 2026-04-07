Libre logra la mayoría simple en Asamblea Legislativa de Santa Cruz

La repetición del sufragio en San Ignacio de Velasco, el domingo recién pasado, definió la composición de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz con una mayoría simple de asambleístas de la Alianza Libre, que ganó un curul adicional en detrimento de Demócratas sumando 10 de los 28 que conforman esa instancia.

Los resultados ratificaron el escaño territorial y otorgaron uno más por población. Así, Libre alcanzó 10 asambleístas (seis por territorio y cuatro por población), consolidándose como la fuerza predominante en el legislativo departamental cruceño.

La nueva ALD integrará a seis fuerzas políticas: Libre, Creemos-Patria, Santa Cruz Para Todos (SPT), Demócratas, Movimiento Tercer Sistema (MTS) y la bancada indígena. Creemos-Patria sumaría siete representantes; SPT, tres; mientras Demócratas y el MTS tendrían dos y uno, respectivamente.

Resta definir la elección de los cinco representantes de pueblos originarios (guaraní, guarayo, ayoreo, chiquitano y yuracaré-moxeño), cuyas asambleas aún no tienen fecha.

La posesión de las nuevas autoridades está prevista para la primera semana de mayo, mientras la segunda vuelta del 19 de abril solo elegirá al gobernador y vicegobernadora.