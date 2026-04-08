Marcha de Yahuasi llega al TSE para exigir segunda vuelta y advierten bloqueos

René Yahuasi, junto a diferentes sectores sociales, provincias y simpatizantes, llegó a puertas del TSE para exigir que se realice la segunda vuelta en el departamento de La Paz. Los marchistas advirtieron con iniciar bloqueos si no son escuchados

René Yahuasi aseguró que él es solo un "un ciudadano más pidiendo por la democracia" y denunció que buscan nombrar de manera inconstitucional a Luis Revilla como autoridad gubernamental.

"Me estoy sumando a esta marcha junto a los sectores sociales de las 20 provincias, yo estoy seguro que el pueblo se va a hacer respetar. Si las autoridades jurisdiccionales no cumplen la ley, la última palabra la tiene el pueblo", advirtió el excandidato.

Por su parte Vicente Soria, dirigente de la CSUTCB, aseguró que tendrán un ampliado en puertas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), si sus exigencias no son escuchadas y no negó la idea de un bloqueo de caminos, decisión que se tomarán de acuerdo a la respuesta del TSE.

"Vamos a pronunciarnos en la Corte Electoral Departamental para que haga caso a la población ya que su voto se respeta. Vamos a luchar por la democracia y por el voto del pueblo. El departamento de La Paz se encuentra en emergencia" aseguró el dirigente.