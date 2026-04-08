Ministro Medinaceli no asiste a sesión de la ALP y, con bochorno, legisladores debaten si se le censura

País
OXÍGENO
Publicado el 08/04/2026 a las 13h28
ESCUCHA LA NOTICIA

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, no asistió a la reanudación de la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en la que debía ser interpelado por la compra con sobreprecio del combustible y diputados y senadores debaten si se aprueba la moción de censura en su contra.

Aunque la sesión estaba convocada para las 10 de la mañana, su inicio se atrasó casi por una hora y a momento de este reporte la discusión inicial ya se alarga por más de dos horas.

Diversos legisladores han tomado la palabra y se encuentran dos posturas diferentes. Por un lado, un grupo pide suspender la interpelación y reiniciar el proceso siguiendo diversos pasos.

Por ejemplo, se sugirió primero convocarlos a la comisión que investiga el caso, remitir peticiones de informe consensuados y posteriormente volverlo a citar a la interpelación.

No obstante, otro grupo pide seguir adelante con la sesión y aprobar la moción de censura contra el Ministro de Hidrocarburos.

Eso sí, el común de los legisladores expresó su rechazo a la distribución de la gasolina de mala calidad y expresaron que sus autos propios y también los que se usa en el legislativo ya han sufrido daños.

En medio del debate, legisladores se acusaron abiertamente de proteger a los ministros como pago por haber conseguido sus "pegas" y hasta de corrupción; los aludidos, en cambio, exigieron la presentación de pruebas de sus acusaciones.

Además, también se generó un tenso cruce entre dos legisladores del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC). Y es que Bertha Gutiérrez acusó de discriminación a Manolo Rojas y le advirtió con remitirlo al comité de ética.

En la polémica, el presidente de la ALP, el vicepresidente del Estado Edmand Lara, no se libró de las críticas y hasta surgió la propuesta de que sea recusado y no pueda participar de la sesión de interpelación.

La sesión para interpelar al Ministro de Hidrocarburos inició el 27 de febrero; sin embargo, tras la ausencia de la autoridad y tras no llegar a un consenso legislativo sobre los pasos a seguir fue declarada en cuarto intermedio.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Tras explorar la cara oculta de la Luna, Orión está de vuelta a la Tierra
2
Suspenden paso de buques petroleros por estrecho de Ormuz tras ataque israelí contra Líbano, según medio iraní
3
El TSE denuncia amedrentamiento y amenaza por anular 2da vuelta en La Paz
4
Marcha de Yahuasi llega al TSE para exigir segunda vuelta y advierten bloqueos
5
El TED alista credenciales para 730 autoridades electas en Cochabamba

Lo más compartido

1
Astronautas de Artemis II ya son los que más lejos han viajado en el espacio
2
“Esta noche toda una civilización morirá”, amenaza Trump a Irán y luego le da 2 semanas
3
Policía dispara a una mujer al menos tres veces y luego se quita la vida
4
Yahuasi llama a marcha y el TSE justifica negativa de 2da vuelta
5
Choferes de Oruro levantan su paro

Más en País

08/04/2026
Rodrigo Paz promulga leyes de la pequeña y mediana propiedad y contra el abigeato
El presidente Rodrigo Paz promulgó dos leyes en un acto desarrollado en la feria Agropecruz, Santa Cruz, contra el abigeato y sobre la propiedad pequeña y...
Ver más
08/04/2026
Marcha de Yahuasi llega al TSE para exigir segunda vuelta y advierten bloqueos
René Yahuasi, junto a diferentes sectores sociales, provincias y simpatizantes, llegó a puertas del TSE para exigir que se realice la segunda vuelta en el...
Ver más
El ministro de Defensa, Raúl Salinas, informó que ya no está vigente el contrato de cooperación militar que fue firmado con Irán durante el anterior Gobierno de Luis Arce.
Ver más
08/04/2026
Defensa da por concluido el convenio de cooperación militar firmado con Irán durante el Gobierno de Arce
En una transmisión en su radio Kawsachun Coca, el expresidente del Estado, Evo Morales, reclamó al actual Gobierno que se le entregue el pasaporte diplomático que, aseguró, le corresponde por Ley.
Ver más
08/04/2026
Evo reclama al Gobierno su pasaporte diplomático y dice tiene invitaciones para ir a Rusia y México
Mientras en Cochabamba, Potosí, Pando y La Paz los Tribunales Electorales Departamentales (TED) alistan la entrega de credenciales a las nuevas autoridades subnacionales, en  Santa Cruz, Beni, Oruro...
Ver más
08/04/2026
El TED alista credenciales para 730 autoridades electas en Cochabamba
En un comunicado público, el Tribunal Supremo  Electoral (TSE) advirtió ayer sobre intentos de amedrentamiento que buscan debilitar la institucionalidad y la confianza ciudadana.
Ver más
08/04/2026
El TSE denuncia amedrentamiento y amenaza por anular 2da vuelta en La Paz
En Portada
08/04/2026 País
Rodrigo Paz promulga leyes de la pequeña y mediana propiedad y contra el abigeato
El presidente Rodrigo Paz promulgó dos leyes en un acto desarrollado en la feria Agropecruz, Santa Cruz, contra el abigeato y sobre la propiedad pequeña y...
vista
08/04/2026 Economía
Gobierno aclara que el Decreto 5600 no detiene obras ni procesos, garantiza continuidad
Luego de la promulgación del Decreto Supremo (D.S.) 5600 que suprime 161 decretos y transparenta las contrataciones directas, el Ministerio de la Presidencia...
vista
08/04/2026 Economía
Presidente Rodrigo Paz destaca la apertura de la CAF para una mayor cooperación a Bolivia
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, informó que a través de "señales externas potentes", el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) cambió...
vista
08/04/2026 País
Ministro Medinaceli no asiste a sesión de la ALP y, con bochorno, legisladores debaten si se le censura
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, no asistió a la reanudación de la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en la que debía ser...
vista
08/04/2026 País
Defensa da por concluido el convenio de cooperación militar firmado con Irán durante el Gobierno de Arce
El ministro de Defensa, Raúl Salinas, informó que ya no está vigente el contrato de cooperación militar que fue firmado con Irán durante el anterior Gobierno...
vista
08/04/2026 País
El TSE denuncia amedrentamiento y amenaza por anular 2da vuelta en La Paz
En un comunicado público, el Tribunal Supremo  Electoral (TSE) advirtió ayer sobre intentos de amedrentamiento que buscan debilitar la institucionalidad y la...
vista
Actualidad
El presidente propone una nueva visión para la estatal petrolera en medio de cuestionamientos por su gestión y anuncia...
Ver más
08/04/2026 Economía
Paz plantea YPFB sin vínculos con partidos políticos
Los dos países atraviesan una de sus peores crisis diplomáticas, agravada recientemente por las declaraciones Gustavo...
Ver más
08/04/2026 Mundo
Ecuador llama a consultas a su embajador en Colombia
Luego de la promulgación del Decreto Supremo (D.S.) 5600 que suprime 161 decretos y transparenta las contrataciones...
Ver más
08/04/2026 Economía
Gobierno aclara que el Decreto 5600 no detiene obras ni procesos, garantiza continuidad
El presidente Rodrigo Paz promulgó dos leyes en un acto desarrollado en la feria Agropecruz, Santa Cruz, contra el...
Ver más
08/04/2026 País
Rodrigo Paz promulga leyes de la pequeña y mediana propiedad y contra el abigeato
Deportes
Con el gol anotado por Matías Fernández al minuto de juego, el plantel de Bolívar cayó por la mínima diferencia (0-1)...
Ver más
08/04/2026 Fútbol Int.
Independiente Rivadavia juega su primera Copa Libertadores y se estrena con victoria
The Strongest celebra hoy su 118.º aniversario y lo hace con el objetivo de que la institución se afiance...
Ver más
08/04/2026 Fútbol
El Tigre celebra sus 118 años de vida, se tendrá un homenaje austero y con misa
Copa del Mundo 2026 por primera vez será organizada por tres países: Canadá, Estados Unidos y México. Será la vigésimo...
Ver más
07/04/2026 Fútbol
Mundial arrancará con México y Sudáfrica; hay 48 selecciones en carrera
Con la participación de 32 equipos que se clasificaron al torneo sudcontinental, hoy comenzará la sexagésima sexta...
Ver más
07/04/2026 Fútbol
Libertaores: Bolívar enfrenta a Independiente Rivadavia en Mendoza, en Argentina
Tendencias
En este Viernes Santo concluye la votación internacional que tiene como protagonista a una especie boliviana poco...
Ver más
03/04/2026 Medio Ambiente
Nuestro escarabajo boliviano sigue en primer lugar, hoy es el último día de votación para que gane el campeonato mundial
Doble Click
Un total de diez personas integran el Consejo Departamental de Culturas de Cochabamba, que fue conformado ayer en el...
Ver más
08/04/2026 Cultura
Cochabamba forma su Consejo Cultural Departamental
Tras haber llegado a Oruro, Pando y LaPaz, ayer las Jornadas Culturales Plurinacionales arribaron a Cochabamba,...
Ver más
07/04/2026 Cultura
Cochabamba debate sobre el “Plan y Fomento a la Cultura”
En los últimos años, el quehacer literario me ha dado la fortuna de coincidir tanto con la autora como con la...
Ver más
06/04/2026 Cultura
Matilde: Rosa de tiempo
El grupo femenino Tikas Wayra  celebra 25 años con un par de conciertos en el teatro José María Achá, erigiéndose como...
Ver más
06/04/2026 Música
Cartelera: Tikas Wayra festeja 25 años de trayectoria artística