Ministro Medinaceli no asiste a sesión de la ALP y, con bochorno, legisladores debaten si se le censura

El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, no asistió a la reanudación de la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en la que debía ser interpelado por la compra con sobreprecio del combustible y diputados y senadores debaten si se aprueba la moción de censura en su contra.

Aunque la sesión estaba convocada para las 10 de la mañana, su inicio se atrasó casi por una hora y a momento de este reporte la discusión inicial ya se alarga por más de dos horas.

Diversos legisladores han tomado la palabra y se encuentran dos posturas diferentes. Por un lado, un grupo pide suspender la interpelación y reiniciar el proceso siguiendo diversos pasos.

Por ejemplo, se sugirió primero convocarlos a la comisión que investiga el caso, remitir peticiones de informe consensuados y posteriormente volverlo a citar a la interpelación.

No obstante, otro grupo pide seguir adelante con la sesión y aprobar la moción de censura contra el Ministro de Hidrocarburos.

Eso sí, el común de los legisladores expresó su rechazo a la distribución de la gasolina de mala calidad y expresaron que sus autos propios y también los que se usa en el legislativo ya han sufrido daños.

En medio del debate, legisladores se acusaron abiertamente de proteger a los ministros como pago por haber conseguido sus "pegas" y hasta de corrupción; los aludidos, en cambio, exigieron la presentación de pruebas de sus acusaciones.

Además, también se generó un tenso cruce entre dos legisladores del oficialista Partido Demócrata Cristiano (PDC). Y es que Bertha Gutiérrez acusó de discriminación a Manolo Rojas y le advirtió con remitirlo al comité de ética.

En la polémica, el presidente de la ALP, el vicepresidente del Estado Edmand Lara, no se libró de las críticas y hasta surgió la propuesta de que sea recusado y no pueda participar de la sesión de interpelación.

La sesión para interpelar al Ministro de Hidrocarburos inició el 27 de febrero; sin embargo, tras la ausencia de la autoridad y tras no llegar a un consenso legislativo sobre los pasos a seguir fue declarada en cuarto intermedio.