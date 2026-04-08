Nueva pausa en sesión para interpelar al Ministro de Hidrocarburos

En medio de reclamos desde la testera y el pleno, el vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, declaró este miércoles un nuevo cuarto intermedio en la sesión de interpelación al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, tras intentos por subsanar vicios de nulidad en el procedimiento.

“De no existir las condiciones, declaramos cuarto intermedio hasta mañana a las 9:30”, afirmó Lara, en medio de cuestionamientos de los presidentes de Diputados y del Senado, quienes observaron que no se puso a consideración una nota del Órgano Ejecutivo.

Moción de orden

Previamente, tras más de nueve horas de sesión, el pleno aprobó una moción de orden para corregir vicios de procedimiento de sesiones anteriores, con 85 votos de 151 legisladores presentes. La decisión permitió retrotraer el trámite hasta el “vicio más antiguo”.

“Con la mayoría queda admitida la moción (…) se deja sin efecto hasta el vicio más antiguo, que es la consideración de la nota de devolución del Ejecutivo, a objeto de evitar que la sesión sea objeto de algún reclamo”, explicó Lara.

A partir de esa determinación, se dio lectura al oficio enviado por el Órgano Ejecutivo en respuesta a la interpelación, en el que se devuelve la comunicación y se solicita respeto al reglamento.

Conflicto

El vicepresidente Edmand Lara dispuso la pausa tras un incidente con el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, y el titular del Senado, Diego Ávila, en torno a la votación para determinar si la ausencia del ministro era justificada o no.

El conflicto se originó cuando Lara llamó a votación nominal, lo que fue cuestionado por Castro, quien observó la falta de debate previo. “Hasta que se considere la suficiente discusión, después de cinco horas, no se puede votar”, sostuvo, al argumentar que se debía “salvaguardar los derechos de todos los diputados”.

Pese a ello, Lara insistió en avanzar con el proceso. “Ya estamos en votación, no podemos estar todo el día”, afirmó, lo que generó la reacción inmediata de Ávila, quien expresó: “No puede ser”.

El intercambio se intensificó con la insistencia de Castro en frenar la votación hasta cumplir con el procedimiento correspondiente, en línea con lo establecido en el artículo 148 sobre la ausencia injustificada de autoridades interpeladas.

Ante la falta de consenso y en medio de un ambiente de tensión, Lara, visiblemente molesto, determinó suspender la sesión.