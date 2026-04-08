Rodrigo Paz promulga leyes de la pequeña y mediana propiedad y contra el abigeato

El presidente Rodrigo Paz promulgó dos leyes en un acto desarrollado en la feria Agropecruz, Santa Cruz, contra el abigeato y sobre la propiedad pequeña y mediana.

"Ya basta de robarnos, esa norma ayudará a ser más duro con el que roba. Ya basta de robarnos", señaló sobre la ley contra el abigeato.

Sobre la otra norma, destacó que es sobre la pequeña y mediana propiedad.

"En el fondo lo que esta norma es crédito rural. Es platita para aquellos que no pueden conseguir un crédito o recursos para poder producir", sostuvo.

Sostuvo que, con esta norma, por ejemplo, los que tienen tres o cuatro hectáreas de uva van a poder acceder a crédito.

"(los propietarios) No van a depender del empresario. Van a depender de sus propias capacidades. De la seguridad de que esa propiedad es suya y la puede usar para potenciar y desarrollar sus capacidades", sostuvo.

Paz estuvo en un acto en Agropecruz en Santa Cruz y remarcó también que se trabajará con autoridades electas.